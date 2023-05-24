Субсидии в Украине — какие доходы не повлияют на назначение помощи

Право на субсидию: какие доходы не повлияют на назначение пособия
В мае 2023 года Пенсионный фонд Украины (ПФУ) начал переназначать жилищную субсидию на неотапливаемый период. Право на пособие по оплате коммунальных услуг принимается на основе информации о доходах граждан, однако некоторые сведения не учитываются при исчислении среднемесячного дохода.
Об этом говорится на платформе social.com.ua.
Какие доходы не принимают во внимание
Если человек желает оформить субсидию, ему нужно заполнить документы, основные из которых — заявление и декларация. При исчислении дохода, в частности, не принимают во внимание некоторые виды социальных пособий, доходы от депозитов. Даже средства от продажи недвижимости могут не включить в перечень при определенных условиях.
В среднемесячный доход не учитывают:
- часть пособия, выплачиваемое единовременно во время рождения или усыновления ребенка;
- единовременное вознаграждение за звание "Мать-героиня";
- помощь от государства на детей сирот, лишенных родительской опеки;
- помощь на проживание переселенцам и компенсацию расходов на размещение таких лиц;
- компенсацию услуги "муниципальная няня";
- помощь от государства с дополнительной выплатой на уход за лицом с инвалидностью с детства или ребенком подгруппы А;
- сумму уплаченную или полученную от алиментов;
- дотацию для выращивания крупного рогатого скота;
- оплату членов избиркомов и работающих на выборах;
- помощь от благотворителей, на погребение, детским домам или многодетным семьям из местного бюджета;
- единовременную помощь разного происхождения, полученную в течение года;
- стоимость путевок и средств реабилитации;
- возмещение вреда здоровью, полученного на работе
- "пакунок малюка;
- помощь для жителей Донбасса и Луганщины в рамках благотворительной программы;
- доход от банковских депозитов;
- средства из бюджета на покупку жилья;
- деньги за продажу жилья, если такое соглашение было заключено одно за полгода;
- денежное довольствие и другие выплаты для военных, полученные при обеспечении национальной безопасности и отпоре агрессии России.
Кому не назначат субсидию
В ПФУ рассказали, что помощь на оплату коммуналки переназначают на май-сентябрь. Для большинства не нужно повторно обращаться лично, если не произошло изменений в имущественном положении. В последнем случае большое значение в принятии решения о праве на субсидии играют некоторые требования. Не назначат помощь, если:
- общая площадь жилья претендента превышает 130 кв. м. для квартиры и 230 кв. м. для домов;
- член семьи или домохозяйства провел финансовую операцию на более чем 50 тыс. грн;
- есть в собственности более одного жилья;
- на счете у банка лежит более 100 тыс. грн;
- есть авто, которому не больше пяти лет, или два и более, которому не больше 15 лет;
- есть совершеннолетние участники, которые не учатся, не работают или не получают соцпомощь;
- претендент не вернул излишне уплаченную субсидию;
- есть задолженность по ЖКУ;
- есть долги по алиментам.
Больше о субсидиях
Напомним, в среднем размер пособия, выделяемого на домохозяйство на зимний сезон, составляет 1,5 тыс. грн. В то же время на неотапливаемый — 350-400 грн.
Также в Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали о случаях, когда гражданам придется возвращать жилищную субсидию государству. Помощь могут отобрать при определенных обстоятельствах.