Субсидии в Украине — какие доходы не повлияют на назначение помощи

Коммунальные платежки в Украине. Фото: Новини.LIVE

В мае 2023 года Пенсионный фонд Украины (ПФУ) начал переназначать жилищную субсидию на неотапливаемый период. Право на пособие по оплате коммунальных услуг принимается на основе информации о доходах граждан, однако некоторые сведения не учитываются при исчислении среднемесячного дохода.

Об этом говорится на платформе social.com.ua.

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Какие доходы не принимают во внимание

Если человек желает оформить субсидию, ему нужно заполнить документы, основные из которых — заявление и декларация. При исчислении дохода, в частности, не принимают во внимание некоторые виды социальных пособий, доходы от депозитов. Даже средства от продажи недвижимости могут не включить в перечень при определенных условиях.

В среднемесячный доход не учитывают:

часть пособия, выплачиваемое единовременно во время рождения или усыновления ребенка;

единовременное вознаграждение за звание "Мать-героиня";

помощь от государства на детей сирот, лишенных родительской опеки;

помощь на проживание переселенцам и компенсацию расходов на размещение таких лиц;

компенсацию услуги "муниципальная няня";

помощь от государства с дополнительной выплатой на уход за лицом с инвалидностью с детства или ребенком подгруппы А;

сумму уплаченную или полученную от алиментов;

дотацию для выращивания крупного рогатого скота;

оплату членов избиркомов и работающих на выборах;

помощь от благотворителей, на погребение, детским домам или многодетным семьям из местного бюджета;

единовременную помощь разного происхождения, полученную в течение года;

стоимость путевок и средств реабилитации;

возмещение вреда здоровью, полученного на работе

"пакунок малюка;

помощь для жителей Донбасса и Луганщины в рамках благотворительной программы;

доход от банковских депозитов;

средства из бюджета на покупку жилья;

деньги за продажу жилья, если такое соглашение было заключено одно за полгода;

денежное довольствие и другие выплаты для военных, полученные при обеспечении национальной безопасности и отпоре агрессии России.

Кому не назначат субсидию

В ПФУ рассказали, что помощь на оплату коммуналки переназначают на май-сентябрь. Для большинства не нужно повторно обращаться лично, если не произошло изменений в имущественном положении. В последнем случае большое значение в принятии решения о праве на субсидии играют некоторые требования. Не назначат помощь, если:

общая площадь жилья претендента превышает 130 кв. м. для квартиры и 230 кв. м. для домов;

член семьи или домохозяйства провел финансовую операцию на более чем 50 тыс. грн;

есть в собственности более одного жилья;

на счете у банка лежит более 100 тыс. грн;

есть авто, которому не больше пяти лет, или два и более, которому не больше 15 лет;

есть совершеннолетние участники, которые не учатся, не работают или не получают соцпомощь;

претендент не вернул излишне уплаченную субсидию;

есть задолженность по ЖКУ;

есть долги по алиментам.

Больше о субсидиях

Напомним, в среднем размер пособия, выделяемого на домохозяйство на зимний сезон, составляет 1,5 тыс. грн. В то же время на неотапливаемый — 350-400 грн.

Также в Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали о случаях, когда гражданам придется возвращать жилищную субсидию государству. Помощь могут отобрать при определенных обстоятельствах.