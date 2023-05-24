Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Право на субсидию: какие доходы не повлияют на назначение пособия arrow

Право на субсидию: какие доходы не повлияют на назначение пособия

24 мая 2023 07:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Субсидии в Украине — какие доходы не повлияют на назначение помощи
Коммунальные платежки в Украине. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В мае 2023 года Пенсионный фонд Украины (ПФУ) начал переназначать жилищную субсидию на неотапливаемый период. Право на пособие по оплате коммунальных услуг принимается на основе информации о доходах граждан, однако некоторые сведения не учитываются при исчислении среднемесячного дохода. 

Об этом говорится на платформе social.com.ua.

Читайте также:

Какие доходы не принимают во внимание

Если человек желает оформить субсидию, ему нужно заполнить документы, основные из которых — заявление и декларация. При исчислении дохода, в частности, не принимают во внимание некоторые виды социальных пособий, доходы от депозитов. Даже средства от продажи недвижимости могут не включить в перечень при определенных условиях.

В среднемесячный доход не учитывают:

  • часть пособия, выплачиваемое единовременно во время рождения или усыновления ребенка;
  • единовременное вознаграждение за звание "Мать-героиня";
  • помощь от государства на детей сирот, лишенных родительской опеки;
  • помощь на проживание переселенцам и компенсацию расходов на размещение таких лиц;
  • компенсацию услуги "муниципальная няня";
  • помощь от государства с дополнительной выплатой на уход за лицом с инвалидностью с детства или ребенком подгруппы А;
  • сумму уплаченную или полученную от алиментов;
  • дотацию для выращивания крупного рогатого скота;
  • оплату членов избиркомов и работающих на выборах;
  • помощь от благотворителей, на погребение, детским домам или многодетным семьям из местного бюджета;
  • единовременную помощь разного происхождения, полученную в течение года;
  • стоимость путевок и средств реабилитации;
  • возмещение вреда здоровью, полученного на работе
  • "пакунок малюка;
  • помощь для жителей Донбасса и Луганщины в рамках благотворительной программы;
  • доход от банковских депозитов;
  • средства из бюджета на покупку жилья;
  • деньги за продажу жилья, если такое соглашение было заключено одно за полгода;
  • денежное довольствие и другие выплаты для военных, полученные при обеспечении национальной безопасности и отпоре агрессии России.

Кому не назначат субсидию

В ПФУ рассказали, что помощь на оплату коммуналки переназначают на май-сентябрь. Для большинства не нужно повторно обращаться лично, если не произошло изменений в имущественном положении. В последнем случае большое значение в принятии решения о праве на субсидии играют некоторые требования. Не назначат помощь, если:

  • общая площадь жилья претендента превышает 130 кв. м. для квартиры и 230 кв. м. для домов;
  • член семьи или домохозяйства провел финансовую операцию на более чем 50 тыс. грн;
  • есть в собственности более одного жилья;
  • на счете у банка лежит более 100 тыс. грн;
  • есть авто, которому не больше пяти лет, или два и более, которому не больше 15 лет;
  • есть совершеннолетние участники, которые не учатся, не работают или не получают соцпомощь;
  • претендент не вернул излишне уплаченную субсидию;
  • есть задолженность по ЖКУ;
  • есть долги по алиментам.

Больше о субсидиях

Напомним, в среднем размер пособия, выделяемого на домохозяйство на зимний сезон, составляет 1,5 тыс. грн. В то же время на неотапливаемый — 350-400 грн.

Также в Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали о случаях, когда гражданам придется возвращать жилищную субсидию государству. Помощь могут отобрать при определенных обстоятельствах.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

05:43 УБД и участник войны: в чем существенная разница и предоставляемые льготы

08:56ПВО сбила все 18 ракет во время ночной российской атаки, — Залужный

19:22 Мудрик не нужен "Челси": клуб принял решение по игроку

23:20Пилот Karaya рассказал, почему в РФ произошло массовое падение авиации

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас