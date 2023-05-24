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Приват24 добавил важный сервис: касается всех

24 мая 2023 22:10
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Приват24 добавил важный для всех сервис
Отделение ПриватБанка в Киеве. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Украинцам в мобильном приложении "Приват24" станет доступна важная услуга. Банк в очередной раз обновил функционал.

Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

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Что нового в приложении "Приват24"

Так, в обновленной версии приложения появилось единое меню "Коммуникации". Там через "Помощь online" все желающие могут связаться с банком.  —

Пообщаться с представителями финучреждения можно через мессенджеры Viber или Telegram или напрямую, позвонив оператору через "Приват24".

С помощью этого сервиса клиенты смогут оперативно решить проблему прямо в мобильном приложении.

Все обращения клиентов из-за проблем с банком будут храниться в меню "История заявок".

Усиление безопасности счетов

Если клиенту нужно убедиться, действительно ли звонили из ПриватБанка, представляясь его сотрудниками, это можно сделать самостоятельно, проверив номер телефона, а также историю входящих звонков от финучреждения.

Также в Приват24 можно известить о мошенничестве, если оказалось, что телефонный звонок был не от банка.

Кроме того, в меню "Коммуникации" содержатся дополнительные номера телефонов банка в пункте "Контакты". Предоставлена актуальная карта отделений, банкоматов и терминалов ПриватБанка.

Больше о ПриватБанке

Напомним, к платежной системе PrivatMoney подключился Первый украинский международный банк (ПУМБ). Теперь денежные переводы станут доступнее.

Также мы писали, что государственное финучреждение "ПриватБанк" и сеть АЗС WOG предлагают украинским водителям скидки на топливо. Акция будет действовать до конца мая этого года.

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