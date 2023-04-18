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ПриватБанк блокирует карты некоторых иностранцев: что известно

18 апреля 2023 10:08
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
ПриватБанк блокирует карты некоторых иностранцев — что известно
Отделение государственного ПриватБанка в Киеве. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Государственное финучреждение "ПриватБанк" начало блокировать банковские карты и аннулировать договоры граждан Беларуси. Средства можно переводить на другие счета исключительно, лично посетив банк.

Об этом пишет белорусская служба "Радио Свобода", ссылаясь на информацию проживающих в Украине белорусов.

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Подробности

Отмечается, что белорусы начали массово получать уведомления о закрытии банковских счетов и отказе в деловом общении.

Денежные средства можно перевести, если лично прийти в отделение с документами и реквизитами счета в другом банке. Перевести средства на чужую карту невозможно.

В то же время многие белорусы не имеют других счетов и не могут уехать из Украины.

В начале войны украинские банки уже блокировали банковские счета белорусов. Летом прошлого года после тщательной проверки Службы безопасности некоторым гражданам удалось разблокировать их.

Для этого они писали письма в СБУ. После проверки Нацбанк разрешал финучреждениям в индивидуальном порядке разблокировать счет конкретного гражданина.

Больше о ПриватБанке

Напомним, находящиеся в Польше украинцы смогут осуществлять денежные переводы в Украину через Western Union в ПриватБанке бесплатно. Опция будет доступна с апреля по середину сентября 2023 года.

Также мы писали, что украинцам предоставили возможность получать международные переводы от клиентов ведущего европейского финансового сервиса Paysera на карты или счета в ПриватБанке через систему PrivatMoney.

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