Торгівля криптовалютою — відомо, за що ПриватБанк блокує картки

Картка ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Державний "ПриватБанк" припиняє співпрацю з клієнтами без попередження. Українці втрачають доступ до банківських рахунків через торгівлю криптовалютою.

Про це повідомляється у відгуку на порталі "Мінфін".

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Один із клієнтів банку зазначив, що торгував криптовалютою. Хоч це не дозволено поки що, але й не заборонено.

"Я виконував ордери чесно і нікого не обманював. Банк розірвав відносини, незважаючи на надані мною всі документи про надходження коштів та про всі операції за останні 6 місяців", — йдеться у повідомленні.

Джерело: Мінфін

Що кажуть у ПриватБанку

Представники ПриватБанку пояснюють, що банк як суб'єкт первинного фінмоніторингу вживає заходів для запобігання легалізації "доходів злочинного походження та фінансування тероризму".

У банку зазначили, що відносини з клієнтом припинені, однак він може вивести гроші.

Для перерахунку коштів з рахунку необхідно звернутися у будь-яке відділення фінустанови. Гроші повернуть на основі наданих:

реквізитів рахунку, відкритого в іншій фінустанові;

документів, що підтверджують повноваження розпоряджатися рахунком;

документів, що засвідчують особу;

документів, що підтверджують реєстрацію у Держреєстрі фізосіб-платників податків, містять реєстраційний номер облікової картки платника податків;

заяви про перерахунок залишків грошей.

Джерело: Мінфін

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Нагадаємо, у державному "ПриватБанку" попереджають українців про нову шахрайську схему "кол-центр" в країні. Один з таких виявили та припинили діяльність.

Також ми писали, що ПриватБанк оновив правила щодо SWIFT-переказів. Тепер для клієнтів банку встановлені єдині тарифи на перекази як за кордон, так і по Україні.