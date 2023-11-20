Торгівля криптовалютою — відомо, за що ПриватБанк блокує картки

ПриватБанк блокує картки українців без попередження — що треба знати
Державний "ПриватБанк" припиняє співпрацю з клієнтами без попередження. Українці втрачають доступ до банківських рахунків через торгівлю криптовалютою.
Про це повідомляється у відгуку на порталі "Мінфін".
Блокування карток українців у ПриватБанку
Один із клієнтів банку зазначив, що торгував криптовалютою. Хоч це не дозволено поки що, але й не заборонено.
"Я виконував ордери чесно і нікого не обманював. Банк розірвав відносини, незважаючи на надані мною всі документи про надходження коштів та про всі операції за останні 6 місяців", — йдеться у повідомленні.
Що кажуть у ПриватБанку
Представники ПриватБанку пояснюють, що банк як суб'єкт первинного фінмоніторингу вживає заходів для запобігання легалізації "доходів злочинного походження та фінансування тероризму".
У банку зазначили, що відносини з клієнтом припинені, однак він може вивести гроші.
Для перерахунку коштів з рахунку необхідно звернутися у будь-яке відділення фінустанови. Гроші повернуть на основі наданих:
- реквізитів рахунку, відкритого в іншій фінустанові;
- документів, що підтверджують повноваження розпоряджатися рахунком;
- документів, що засвідчують особу;
- документів, що підтверджують реєстрацію у Держреєстрі фізосіб-платників податків, містять реєстраційний номер облікової картки платника податків;
- заяви про перерахунок залишків грошей.
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Нагадаємо, у державному "ПриватБанку" попереджають українців про нову шахрайську схему "кол-центр" в країні. Один з таких виявили та припинили діяльність.
Також ми писали, що ПриватБанк оновив правила щодо SWIFT-переказів. Тепер для клієнтів банку встановлені єдині тарифи на перекази як за кордон, так і по Україні.
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