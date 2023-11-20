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ПриватБанк блокує картки українців без попередження — що треба знати

20 листопада 2023 12:35
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Торгівля криптовалютою — відомо, за що ПриватБанк блокує картки
Картка ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Державний "ПриватБанк" припиняє співпрацю з клієнтами без попередження. Українці втрачають доступ до банківських рахунків через торгівлю криптовалютою.

Про це повідомляється у відгуку на порталі "Мінфін".

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Один із клієнтів банку зазначив, що торгував криптовалютою. Хоч це не дозволено поки що, але й не заборонено.

"Я виконував ордери чесно і нікого не обманював. Банк розірвав відносини, незважаючи на надані мною всі документи про надходження коштів та про всі операції за останні 6 місяців", — йдеться у повідомленні.

 

ПриватБанк
Джерело: Мінфін

Що кажуть у ПриватБанку

Представники ПриватБанку пояснюють, що банк як суб'єкт первинного фінмоніторингу вживає заходів для запобігання легалізації "доходів злочинного походження та фінансування тероризму".

У банку зазначили, що відносини з клієнтом припинені, однак він може вивести гроші.

Для перерахунку коштів з рахунку необхідно звернутися у будь-яке відділення фінустанови. Гроші повернуть на основі наданих:

  • реквізитів рахунку, відкритого в іншій фінустанові;
  • документів, що підтверджують повноваження розпоряджатися рахунком;
  • документів, що засвідчують особу;
  • документів, що підтверджують реєстрацію у Держреєстрі фізосіб-платників податків, містять реєстраційний номер облікової картки платника податків;
  • заяви про перерахунок залишків грошей.

 

ПриватБанк
Джерело: Мінфін

Більше про ПриватБанк

Нагадаємо, у державному "ПриватБанку" попереджають українців про нову шахрайську схему "кол-центр" в країні. Один з таких виявили та припинили діяльність.

Також ми писали, що ПриватБанк оновив правила щодо SWIFT-переказів. Тепер для клієнтів банку встановлені єдині тарифи на перекази як за кордон, так і по Україні.

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