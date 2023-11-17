Шахраї в Україні — ПриватБанк попередив про нову схему

Банківська картка. Фото: Unplush

У державному "ПриватБанку" попереджають українців про нову шахрайську схему "кол-центр" в країні. Один з таких виявили та припинили діяльність.

Про це повідомляє пресцентр банку.

Читайте також:

Детальніше про шахрайський "кол-центр"

У пресслужбі фінустанови зауважили, що допомогли правоохоронцям у блокуванні протиправної схеми з виманювання грошей українців.

Її учасники під виглядом співробітників служби безпеки популярних банків телефонували українцям, втручались у мобільний банкінг, здійснювали перекази їхніх грошей на власні рахунки.

До операції із затримання шахраїв були долучені оперативники в Одеській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській областях. В цих регіонах вони здійснили 38 обшуків.

Встановили, що організована злочинна група діяла на території України з серпня минулого року. Її організував житель тимчасово окупованої території Донецької області, у минулому "посадовець". У квітні 2014-го він очолював "МЗС" "ДНР".

Осередки групи діяли також на території Росії, окупованих частинах Донецької та Луганської областей, в інших регіонах країни.

Нацполіція повідомила про підозру за шахрайство та крадіжки, вчинені організованою групою осіб, шістьом особам за ч. 4 ст. 190 та ч. 5 ст. 185 ККУ. Чотирьом з них просять запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, двоє інших — переховуються за кордоном. Їх оголосили в міжнародний розшук. Сума завданих збитків може сягати 100 млн грн.

Як убезпечитись від подібних "кол-центрів"

Як зазначають у ПриватБанку, передача особистих даних третім особам, особливо через відкриті джерела та невідомі сайти, становить основну потенційну загрозу використання персональної інформації шахраями.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у державній фінустанові "ПриватБанк" повідомили, коли мають право блокувати абсолютно всі банківські карти та повністю закрити рахунки клієнта. Йдеться про порушення під час фінансового моніторингу.

Також ми писали, що ПриватБанк оновив правила щодо SWIFT-переказів. Тепер для клієнтів банку встановлені єдині тарифи на перекази як за кордон, так і по Україні.