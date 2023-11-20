Торговля криптовалютой — известно, за что ПриватБанк блокирует карты

Карта ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Государственный "ПриватБанк" прекращает сотрудничество с клиентами без уведомления. Украинцы теряют доступ к банковским счетам из-за торговли криптовалютой.

Об этом сообщается в отзыве на портале "Минфин".

Читайте также:

Блокировка карт украинцев в ПриватБанке

Один из клиентов банка отметил, что торговал криптовалютой. Хотя это пока не разрешено, но и не запрещено.

"Я выполнял ордера честно и никого не обманывал. Банк разорвал отношения, несмотря на предоставленные мной все документы о поступлении средств и обо всех операциях за последние 6 месяцев", — говорится в сообщении.

Источник: Минфин

Что говорят в ПриватБанке

Представители ПриватБанка объясняют, что банк как субъект первичного финмониторинга принимает меры по предотвращению легализации "доходов преступного происхождения и финансирования терроризма".

В банке отметили, что отношения с клиентом прекращены, однако он может вывести деньги.

Для перечисления денежных средств со счета необходимо обратиться в любое отделение финучреждения. Деньги вернут на основе предоставленных:

реквизитов счета, открытого в другом финучреждении;

документов, подтверждающих полномочия распоряжаться счетом;

документов, удостоверяющих личность;

документов, подтверждающих регистрацию в Госреестре физлиц-налогоплательщиков, содержащих регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

заявления о перерасчете остатков денег.

Источник: Минфин

Больше о ПриватБанке

Напомним, в государственном "ПриватБанке" предупреждают украинцев о новой мошеннической схеме "колл-центр" в стране. Один из них обнаружили и прекратили деятельность.

Также мы писали, что ПриватБанк обновил правила SWIFT-переводов. Теперь для клиентов банка установлены единые тарифы на переводы как за границу, так и по Украине.