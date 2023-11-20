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ПриватБанк блокирует карты украинцев без предупреждения — что нужно знать

20 ноября 2023 12:35
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Торговля криптовалютой — известно, за что ПриватБанк блокирует карты
Карта ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Государственный "ПриватБанк" прекращает сотрудничество с клиентами без уведомления. Украинцы теряют доступ к банковским счетам из-за торговли криптовалютой.

Об этом сообщается в отзыве на портале "Минфин".

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Один из клиентов банка отметил, что торговал криптовалютой. Хотя это пока не разрешено, но и не запрещено.

"Я выполнял ордера честно и никого не обманывал. Банк разорвал отношения, несмотря на предоставленные мной все документы о поступлении средств и обо всех операциях за последние 6 месяцев", — говорится в сообщении.

 

ПриватБанк
Источник: Минфин

Что говорят в ПриватБанке

Представители ПриватБанка объясняют, что банк как субъект первичного финмониторинга принимает меры по предотвращению легализации "доходов преступного происхождения и финансирования терроризма".

В банке отметили, что отношения с клиентом прекращены, однако он может вывести деньги.

Для перечисления денежных средств со счета необходимо обратиться в любое отделение финучреждения. Деньги вернут на основе предоставленных:

  • реквизитов счета, открытого в другом финучреждении;
  • документов, подтверждающих полномочия распоряжаться счетом;
  • документов, удостоверяющих личность;
  • документов, подтверждающих регистрацию в Госреестре физлиц-налогоплательщиков, содержащих регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
  • заявления о перерасчете остатков денег.

 

ПриватБанк
Источник: Минфин

Больше о ПриватБанке

Напомним, в государственном "ПриватБанке" предупреждают украинцев о новой мошеннической схеме "колл-центр" в стране. Один из них обнаружили и прекратили деятельность.

Также мы писали, что ПриватБанк обновил правила SWIFT-переводов. Теперь для клиентов банка установлены единые тарифы на переводы как за границу, так и по Украине.

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