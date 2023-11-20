Торговля криптовалютой — известно, за что ПриватБанк блокирует карты

ПриватБанк блокирует карты украинцев без предупреждения — что нужно знать
Государственный "ПриватБанк" прекращает сотрудничество с клиентами без уведомления. Украинцы теряют доступ к банковским счетам из-за торговли криптовалютой.
Об этом сообщается в отзыве на портале "Минфин".
Блокировка карт украинцев в ПриватБанке
Один из клиентов банка отметил, что торговал криптовалютой. Хотя это пока не разрешено, но и не запрещено.
"Я выполнял ордера честно и никого не обманывал. Банк разорвал отношения, несмотря на предоставленные мной все документы о поступлении средств и обо всех операциях за последние 6 месяцев", — говорится в сообщении.
Что говорят в ПриватБанке
Представители ПриватБанка объясняют, что банк как субъект первичного финмониторинга принимает меры по предотвращению легализации "доходов преступного происхождения и финансирования терроризма".
В банке отметили, что отношения с клиентом прекращены, однако он может вывести деньги.
Для перечисления денежных средств со счета необходимо обратиться в любое отделение финучреждения. Деньги вернут на основе предоставленных:
- реквизитов счета, открытого в другом финучреждении;
- документов, подтверждающих полномочия распоряжаться счетом;
- документов, удостоверяющих личность;
- документов, подтверждающих регистрацию в Госреестре физлиц-налогоплательщиков, содержащих регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
- заявления о перерасчете остатков денег.
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Напомним, в государственном "ПриватБанке" предупреждают украинцев о новой мошеннической схеме "колл-центр" в стране. Один из них обнаружили и прекратили деятельность.
Также мы писали, что ПриватБанк обновил правила SWIFT-переводов. Теперь для клиентов банка установлены единые тарифы на переводы как за границу, так и по Украине.
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