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ПриватБанк блокирует карты волонтерам: что известно

27 февраля 2023 13:23
lis.jpg - Ксения Лисновская
ПриватБанк блокирует карты волонтерам — что известно
Банк продолжает блокировать банковские карты с "целью безопасности"
lis.jpg - Ксения Лисновская

Государственное финансовое учреждение "ПриватБанк" продолжает блокировать банковские карты с "целью безопасности". На этот раз заморозили счет волонтерам.

Об этом говорится в жалобе, опубликованной в разделе отзывов на портале Мinfin.

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Подробности

Как сообщила клиентка банка, она с начала войны занимается волонтерством, помогая украинской армии. Она получала переводы на карточку, не открыв счет физлица-предпринимателя. Впоследствии ее счет заблокировали из-за "неизвестных источников поступлений и направления расходов". В банке заявили, что требуются документы для подтверждения законности средств.

"Часть документов я подала в отделение банка, затем выслала чеки (о закупке товара всего за два дня на сумму свыше 30 тыс. грн), которых накопилось много. Но на той же неделе мои счета заблокировали. Обратилась на горячую линию по номеру 3700, где оператор сказал, что ничем помочь не может", — пожаловалась клиентка.

Работники финучреждения объяснили, что если клиент не сможет доказать источники поступлений больших сумм, то разблокировать карту будет нереально. Посоветовали открыть счет в другом банке, куда потом переведут деньги с баланса, добавила она.

Ответ банка

"Простите от имени банка за возможные неудобства. Вам прислали на почту перечень необходимых документов и дополнительно коллеги связывались с вами в телефонном режиме, и документов не получили. Когда сможете предоставить документы, напишите, пожалуйста, в наш чат или на сайте банка", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее клиенты ПриватБанка жаловались, что банк блокирует банковские счета. Речь идет о тех, кто зарегистрирован на оккупированных территориях.

ПриватБанк ввел новейшие правила использования кредитных средств для клиентов. Так, если банк сочтет, что сделки будут иметь высокий риск по погашению, они станут недоступны.

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