Блокування карток ПриватБанком — українці знову скаржаться на банк

Банківська картка. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Клієнти державного "ПриватБанку" скаржаться, що банк блокує картки за кошти, отримані від продажу майна. Стверджують, що фінустанова без попереджень надсилає листи про факт відмови від підтримання ділових відносин.

Про це йдеться на форумі Мінфін щодо діяльності українських банків.

Читайте також:

Блокування карток за кошти від продажу майна

В одному з відгуків зазначається, що банк заблокував рахунок та розірвав відносини з клієнткою без попереднього прохання надати необхідні для здійснення належної перевірки документи.

Також повідомила, що спеціально зверталась на гарячу лінію, щоб з'ясувати ліміт операцій та суми переказів, оскільки перед продажем квартири, розпродає речі. Працівник, очевидно, погано кваліфікований, адже надав недійсну інформацію і через невелику кількість днів її заблокували без жодних питань.

"Цей банк не цінує своїх клієнтів, кидає напризволяще, нічого не зʼясувавши безпідставно блокує, нікому не рекомендую даний банк! Досить довгий час була клієнтом Приват Банку і все мене влаштовувало, мала задоволення від співпраці, допоки одного дня він не вирішив припинити моє обслуговування і розірвати угоду без будь-якої спроби щось зʼясувати! Ніяк не повідомивши, ніяк не запросивши в мене якихось незрозумілих для нього речей просто взяв, заблокував", — йдеться у скарзі.

Вона каже, що банк надіслав лист, як факт "про ухвалене рішення про відмову від підтримання ділових відносин, відмову в обслуговуванні шляхом розірвання ділових відносин, розірвання договору у зв’язку зі встановленням неприйнятно високого рівня ризику, ненадання необхідних для здійснення належної перевірки документів чи відомостей, неможливістю здійснення ідентифікації чи верифікації, а також встановлення даних, що дають змогу встановити кінцевих бенефіціарних власників, подання недостовірної інформації, подання інформації з метою введення в оману банк".

Що кажуть у ПриватБанку

Представники банку пояснили такі дії тим, що виконують вимоги чинного законодавства України та нормативно-правових актів Національного банку України.

Відповідно до закону "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення" банк виявляє фінансові операції, що підлягають перевірці, до початку і в процесі їх проведення.

"На жаль, ваше обслуговування у банку обмежене. При розірванні ділових відносин клієнту надається можливість переказу залишків до іншого банку", — зазначили там.

У банку розповіли, що для перерахування залишку коштів на рахунку в банку, потрібно звернутись у будь-яке відділення. Кошти перекажуть на основі надання:

реквізитів рахунку (ів), відкритого в іншому банку на ім’я клієнта;

документів, що підтверджують повноваження розпоряджатись рахунками;

документів, що посвідчують особу;

документів, що засвідчує реєстрацію у Держреєстрі фізосіб — платників податків та містить реєстраційний номер облікової картки платника податків;

заяви про перерахунок залишків коштів.

Джерело: Мінфін

Більше про ПриватБанк

Нагадаємо, у державній фінустанові "ПриватБанк" пояснили, чому інколи перераховують менші суми за повернені покупки в інтернет-магазинах. З такими скаргами звертаються клієнти фінустанови.

Також ми писали, що в "ПриватБанку" повідомили, коли мають право блокувати абсолютно всі банківські карти та повністю закрити рахунки клієнта. Йдеться про порушення під час фінансового моніторингу.