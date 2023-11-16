Блокировка карт ПриватБанком — украинцы снова жалуются на банк

Банковская карта. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Клиенты государственного "ПриватБанка" жалуются, что банк блокирует карты за средства, полученные от продажи имущества. Утверждают, что банк без предупреждений направляет письма о факте отказа от поддержания деловых отношений.

Об этом говорится на форуме Минфина относительно деятельности украинских банков.

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Блокировка карт за средства от продажи имущества

В одном из отзывов отмечается, что банк заблокировал счет и разорвал отношения с клиенткой без предварительной просьбы предоставить необходимые для осуществления надлежащей проверки документы.

Также сообщила, что специально обращалась на горячую линию, чтобы выяснить лимит сделок и суммы переводов, поскольку перед продажей квартиры распродает вещи. Работник, очевидно, плохо квалифицирован, ведь предоставил недействительную информацию и через небольшое количество дней ее заблокировали без всяких вопросов.

"Этот банк не ценит своих клиентов, бросает на произвол судьбы, ничего не выяснив безосновательно блокирует, никому не рекомендую данный банк! Довольно долгое время была клиентом Приват Банка и все меня устраивало, имела удовольствие от сотрудничества, пока однажды он не решил прекратить мое обслуживание и разорвать соглашение без всякой попытки что-то выяснить! Никак не сообщив, никак не попросив у меня каких-то непонятных для него вещей, просто взял, заблокировал", — говорится в жалобе.

Она говорит, что банк направил письмо, как факт "о принятом решении об отказе от поддержки деловых отношений, отказе в обслуживании путем расторжения деловых отношений, расторжении договора в связи с установлением неприемлемо высокого уровня риска, непредоставления необходимых для осуществления надлежащей проверки документов или сведений, невозможностью осуществления идентификации или верификации, а также установления данных, позволяющих установить конечных бенефициарных владельцев, предоставления недостоверной информации, представления информации с целью введения в заблуждение банка".

Что говорят в ПриватБанке

Представители банка объяснили такие действия тем, что выполняют требования действующего законодательства Украины и нормативно-правовых актов Национального банка Украины.

В соответствии с законом "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" банк выявляет подлежащие проверке финансовые операции до начала и в процессе их проведения.

"К сожалению, ваше обслуживание в банке ограничено. При расторжении деловых отношений клиенту предоставляется возможность перевода остатков в другой банк", — отметили там.

В банке рассказали, что для перечисления остатка средств на счете в банке нужно обратиться в любое отделение. Средства переведут на основе предоставления:

реквизитов счета(ов), открытого в другом банке на имя клиента;

документов, подтверждающих полномочия распоряжаться счетами;

документов, удостоверяющих личность;

документов, удостоверяющих регистрацию в Госреестре физлиц — налогоплательщиков и содержащих регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

заявления о перерасчете остатков средств.

Источник: Минфин

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Напомним, в государственном финучреждении "ПриватБанк" объяснили, почему иногда перечисляют меньшие суммы за возвращенные покупки в интернет-магазинах. С такими жалобами обращаются клиенты финучреждения.

Также мы писали, что в ПриватБанке сообщили, когда имеют право блокировать абсолютно все банковские карты и полностью закрыть счета клиента. Речь идет о нарушениях во время финансового мониторинга.