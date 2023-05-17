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ПриватБанк массово арестует счета: как не потерять доступ к средствам

17 мая 2023 08:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
ПриватБанк массово арестует счета — как не потерять доступ к средствам
Отделение ПриватБанка в Киеве. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Крупнейшее государственное финучреждение "ПриватБанк" предупредило клиентов о блокировании банковских счетов из-за задолженности. Решение будет касаться, в частности, и счетов военных и волонтеров.

Об этом сообщили в пресс-службе банка. —

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Причина блокировки счетов

В финучреждении напомнили, что в мае вступил в силу закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отдельных особенностей организации принудительного исполнения судебных решений и решений других органов во время действия военного положения".

Документ отменил разрешение на возможность использования денежных средств до 100 тыс. гривен по арестованным судом счетам, временно введенным с марта прошлого года на фоне военного положения.

При этом закон не имеет исключений, и он будет распространяться, в том числе и на банковские счета силовиков, волонтеров и других лиц.

Как не потерять доступ к средствам

Для того чтобы восстановить доступ к собственным средствам на счетах, клиентам финучреждения нужно урегулировать вопрос снятия ареста с исполнительными службами. Все счета будут разблокированы только после получения постановления о снятии ареста от госисполнителей.

Клиенты, имеющие какие-либо аресты, могут пользоваться суммой только в размере двух минимальных зарплат (сейчас это 13,4 тыс. грн). Но чтобы разблокировать эту сумму, нужно сообщить исполнителю о счете и его реквизитах.

В банке добавили, что больше информации можно узнать в приложении "Дія" или обратившись в контакт-центр исполнительной службы: тел. +38 (044) 364 23 93. Также можно проверить данные в Едином реестре должников Министерства юстиции.

Напомним, в Украине поставщики платежных услуг усилят проверку клиентов. В Национальном банке Украины (НБУ) издали такое распоряжение с целью снижения рисков мошенничества.

Ранее сообщалось, что украинское финучреждение Мonobank начало массово блокировать банковские счета своих клиентов. Замораживают счета даже по давно закрытым судебным разбирательствам.

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