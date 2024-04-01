ПриватБанк вернет 5% кэшбека на товары с 1 апреля — детали акции

Банковская карта. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Государственный "ПриватБанк" с 1 апреля 2024 года запустил новую акцию по получению кэшбека. Согласно условиям программы, могут компенсировать за покупки до 500 грн.

Об этом говорится на портале банка.

Читайте также:

Подарки для клиентов ПриватБанка

ПриватБанк обещает 5% кэшбека на все товары продавца "АЛЛО" в случае оплаты на сайте картой финучреждения.

"Кешбек 5% от оплаты, но не более 500 грн на период акции.

Обратите внимание! Банк от вашего имени будет платить налоги за кэшбек", — говорится в сообщении.

В акции смогут принять участие клиенты:

которым исполнилось 18 лет;

имеют идентификационный код;

есть гривневая карта от ПриватБанка.

Для того, чтобы иметь право на скидку, необходимо:

подтвердить участие в акции по предложению, поступившему в Приват24 или на e-mail, на странице акции;

выбрать товар продавца "АЛЛО" на сайте allo.ua или в приложении;

произвести оплату любой картой ПриватБанка;

получить кэшбек 5% на банковскую карту.

В финучреждении отмечают, что кэшбек обещают выплатить на карту не позднее 15-го дня после осуществления оплаты.

Продлится акция с 1 апреля 2024 до 30 апреля 2024 года.

Источник: ПриватБанк

Другие акции в ПриватБанке

Также клиенты ПриватБанка могут принять участие в новой акции, стартовавшей 29 марта. Она также касается кэшбека.

Владельцам гривневых карточек вернут кэшбек в размере 3% за покупку одежды, обуви и детских товаров. Максимально возможная сумма — 500 гривен в месяц.

Предложение по возврату части денег будет действовать до 29 июня 2024 года.

Что еще стоит знать

Напомним, в ПриватБанке клиенты могут получить приятный бонус за переводы средств с карты на карту. В рамках "Весеннего кэшбека" банк может суммарно подарить 3 тыс. грн.

Также в ПриватБанке объяснили, в каких случаях может происходить двойное снятие средств со счетов при оплате товаров. Также уточнили, как клиентам вернуть деньги от неуспешной транзакции.