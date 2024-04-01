ПриватБанк вернет 5% кэшбека на товары с 1 апреля — детали акции

ПриватБанк предоставит скидку в 5% на товары — условия акции
Государственный "ПриватБанк" с 1 апреля 2024 года запустил новую акцию по получению кэшбека. Согласно условиям программы, могут компенсировать за покупки до 500 грн.
Об этом говорится на портале банка.
Подарки для клиентов ПриватБанка
ПриватБанк обещает 5% кэшбека на все товары продавца "АЛЛО" в случае оплаты на сайте картой финучреждения.
"Кешбек 5% от оплаты, но не более 500 грн на период акции.
Обратите внимание! Банк от вашего имени будет платить налоги за кэшбек", — говорится в сообщении.
В акции смогут принять участие клиенты:
- которым исполнилось 18 лет;
- имеют идентификационный код;
- есть гривневая карта от ПриватБанка.
Для того, чтобы иметь право на скидку, необходимо:
- подтвердить участие в акции по предложению, поступившему в Приват24 или на e-mail, на странице акции;
- выбрать товар продавца "АЛЛО" на сайте allo.ua или в приложении;
- произвести оплату любой картой ПриватБанка;
- получить кэшбек 5% на банковскую карту.
В финучреждении отмечают, что кэшбек обещают выплатить на карту не позднее 15-го дня после осуществления оплаты.
Продлится акция с 1 апреля 2024 до 30 апреля 2024 года.
Другие акции в ПриватБанке
Также клиенты ПриватБанка могут принять участие в новой акции, стартовавшей 29 марта. Она также касается кэшбека.
Владельцам гривневых карточек вернут кэшбек в размере 3% за покупку одежды, обуви и детских товаров. Максимально возможная сумма — 500 гривен в месяц.
Предложение по возврату части денег будет действовать до 29 июня 2024 года.
Что еще стоит знать
Напомним, в ПриватБанке клиенты могут получить приятный бонус за переводы средств с карты на карту. В рамках "Весеннего кэшбека" банк может суммарно подарить 3 тыс. грн.
Также в ПриватБанке объяснили, в каких случаях может происходить двойное снятие средств со счетов при оплате товаров. Также уточнили, как клиентам вернуть деньги от неуспешной транзакции.
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