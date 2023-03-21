ПриватБанк обещает украинцам денежную помощь: кто и как может получить 2,2 тысячи гривен
Государственное финучреждение "ПриватБанк" обещает некоторым украинцам дополнительную денежную поддержку. Речь идет о гражданах, которые получили финансовую помощь от международных организаций через этот банк.
Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.
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Как получить дополнительную помощь
Как рассказали в финучреждении, гражданам, которые получают материальную помощь от международных организаций через ПриватБанк на карты Mastercard, выплатят дополнительные 2,2 тысячи гривен, если присоединятся к специальной программе банка.
Это общая программа госбанка по Mastercard. Она будет действовать с марта по середину сентября 2023 года.
Для того, чтобы принять участие в ежемесячном розыгрыше денежных выплат, нужно зарегистрироваться на сайте по ссылке, получить финпомощь от международных организаций на карту Mastercard и рассчитываться в магазинах для поддержки предпринимателей.
В ПриватБанке отметили, что граждане, нуждающиеся в помощи во время войны, получили через ПриватБанк уже 7,8 миллиона переводов от международных организаций. Суммарно выплата достигает 30 млрд грн, а подавляющее большинство (90% переводов) получили на карточки ПриватБанка в Приват24.
"В ПриватБанке можно получить помощь почти от всех международных организаций, которые предоставляют — через Приват24 (мобильное приложение или сайт), 3700 или чат-онлайн, банкомат или терминал самообслуживания банка", — говорится в сообщении.
Что еще стоит знать
Напомним, в Украине введут единовременную государственную помощь пострадавшим гражданам от войны. Выплаты предусмотрены в связи с инвалидностью и при смерти.
Также писали, что в Украине некоторые переселенцы столкнулись с задержками выплат государственной помощи. В правительстве объяснили, что одной из причин задержек могут быть технические проблемы.