Допомога від ООН — українцям розповіли нюанси оформлення

Організація поновила реєстрацію на отримання матеріальної допомоги

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України розповіли про нюанси оформлення грошової допомоги від Агентства ООН у справах біженців. Організація поновила відповідну реєстрацію.

Про це інформує пресслужба Мінреінтеграції.

Як отримати грошову допомогу

На отримання матеріальної допомоги мають право переселенці та постраждалі від війни особи, однак тільки ті громадяни, які до цього не отримували виплат від міжнародних організацій, а їхній дохід менший за 5,4 тис. гривень на місяць. Пріоритет надають найбільш незахищеним верствам населення.

Для того, щоб оформити допомогу, потрібно:

подати заявку у пункт збору даних у регіоні, де проживає людина, або ж у мобільну групу, що здійснює виїзди в межах області;

треба надати дані документа, що посвідчує особу;

ідентифікаційний код;

свідоцтво про народження дітей;

номер банківської картки;

будь-які документи, де підтверджується приналежність до категорії вразливості.

Під час збору інформації мають бути присутні всі члени сім'ї. Виключення становлять маломобільні громадяни. Для родин, де є такі особи, допускається реєстрація без їхньої присутності за наявності медичної довідки, що підтверджує стан здоров’я.

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Громадяни, які опинилися у скруті на тлі війни, можуть оформити грошову допомогу від благодійної організації "СОС Дитячі містечка Україна". Організація приймає заявки на грошову допомогу тільки до квітня 2023 року.

В Україні деякі переселенці зіткнулися із затримками виплат державної допомоги. В уряді пояснили, що однією з причин затримок можуть бути технічні проблеми.

Від влади вимагають змінити підхід до перевірок внутрішньо переміщених осіб (ВПО) за місцем тимчасового проживання у рамках чинного механізму. Причина — багато переселенців безпідставно втрачають виплати.