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Грошова допомога від ООН: у Мінреінтеграції розповіли нюанси оформлення

19 березня 2023 10:14
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Допомога від ООН — українцям розповіли нюанси оформлення
Організація поновила реєстрацію на отримання матеріальної допомоги
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України розповіли про нюанси оформлення грошової допомоги від Агентства ООН у справах біженців. Організація поновила відповідну реєстрацію.

Про це інформує пресслужба Мінреінтеграції.

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Як отримати грошову допомогу

На отримання матеріальної допомоги мають право переселенці та постраждалі від війни особи, однак тільки ті громадяни, які до цього не отримували виплат від міжнародних організацій, а їхній дохід менший за 5,4 тис. гривень на місяць. Пріоритет надають найбільш незахищеним верствам населення.

Для того, щоб оформити допомогу, потрібно:

  • подати заявку у пункт збору даних у регіоні, де проживає людина, або ж у мобільну групу, що здійснює виїзди в межах області;
  • треба надати дані документа, що посвідчує особу;
  • ідентифікаційний код;
  • свідоцтво про народження дітей;
  • номер банківської картки;
  • будь-які документи, де підтверджується приналежність до категорії вразливості.

Під час збору інформації мають бути присутні всі члени сім'ї. Виключення становлять маломобільні громадяни. Для родин, де є такі особи, допускається реєстрація без їхньої присутності за наявності медичної довідки, що підтверджує стан здоров’я.

Більше про допомогу українцям

Громадяни, які опинилися у скруті на тлі війни, можуть оформити грошову допомогу від благодійної організації "СОС Дитячі містечка Україна". Організація приймає заявки на грошову допомогу тільки до квітня 2023 року.

В Україні деякі переселенці зіткнулися із затримками виплат державної допомоги. В уряді пояснили, що однією з причин затримок можуть бути технічні проблеми.

Від влади вимагають змінити підхід до перевірок внутрішньо переміщених осіб (ВПО) за місцем тимчасового проживання у рамках чинного механізму. Причина — багато переселенців безпідставно втрачають виплати.

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