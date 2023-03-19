Допомога від ООН — українцям розповіли нюанси оформлення

Грошова допомога від ООН: у Мінреінтеграції розповіли нюанси оформлення
У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України розповіли про нюанси оформлення грошової допомоги від Агентства ООН у справах біженців. Організація поновила відповідну реєстрацію.
Про це інформує пресслужба Мінреінтеграції.
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Як отримати грошову допомогу
На отримання матеріальної допомоги мають право переселенці та постраждалі від війни особи, однак тільки ті громадяни, які до цього не отримували виплат від міжнародних організацій, а їхній дохід менший за 5,4 тис. гривень на місяць. Пріоритет надають найбільш незахищеним верствам населення.
Для того, щоб оформити допомогу, потрібно:
- подати заявку у пункт збору даних у регіоні, де проживає людина, або ж у мобільну групу, що здійснює виїзди в межах області;
- треба надати дані документа, що посвідчує особу;
- ідентифікаційний код;
- свідоцтво про народження дітей;
- номер банківської картки;
- будь-які документи, де підтверджується приналежність до категорії вразливості.
Під час збору інформації мають бути присутні всі члени сім'ї. Виключення становлять маломобільні громадяни. Для родин, де є такі особи, допускається реєстрація без їхньої присутності за наявності медичної довідки, що підтверджує стан здоров’я.
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Громадяни, які опинилися у скруті на тлі війни, можуть оформити грошову допомогу від благодійної організації "СОС Дитячі містечка Україна". Організація приймає заявки на грошову допомогу тільки до квітня 2023 року.
В Україні деякі переселенці зіткнулися із затримками виплат державної допомоги. В уряді пояснили, що однією з причин затримок можуть бути технічні проблеми.
Від влади вимагають змінити підхід до перевірок внутрішньо переміщених осіб (ВПО) за місцем тимчасового проживання у рамках чинного механізму. Причина — багато переселенців безпідставно втрачають виплати.