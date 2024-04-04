ПриватБанк не стягуватиме комісію за популярну послугу — деталі

Мобільний застосунок Приват24. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Бізнес-клієнти державної фінустанови "ПриватБанк" зможуть скористатися вільним тарифом без комісії на популярну послугу. Йдеться про сервіс, за допомогою якого підприємства можуть приймати безготівкові оплати смартфоном та застосунком "Термінал".

Про це інформує пресслужба банку.

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Хто отримає вільний тариф без комісії

Як зазначають у пресцентрі банку, український бізнес з 4 квітня і до кінця травня 2024 року, який вирішить підключити для здійснення оплат за товари чи послуги застосунок "Термінал", завдяки чому можна використовувати як POS-термінал з вбудованим ПРРО звичайний Android смартфон чи iPhone, прийматиме платежі без комісій.

Програма вільного тарифу поширюється на нових користувачів "Терміналу" — юридичних осіб та фізосіб-підприємців, які:

вперше завантажать відповідний мобільний застосунок;

зареєструються в особистому кабінеті;

почнуть приймати оплати протягом строку дії акції.

У банку зауважують, що вільний тариф без комісії запрацює автоматично з наступного дня після завантаження застосунку й реєстрації.

Також ПриватБанк та Visa мають намір розіграти п’ять охоронних систем Ajax серед учасників програми. Для цього потрібно зареєструватися в акції та відкрити віртуальну корпоративну Digital картку Visa чи бізнес-картку Visa в "Приват24 для бізнесу".

"Українські підприємці все частіше вибирають застосунок "Термінал" ПриватБанку для прийому оплати за товари та послуги через власний смартфон у якості основного сервісу прийому безготівкових оплат чи додаткового разом із звичайним POS-терміналом", — наголосили у пресслужбі.

Що ще варто знати

Нагадаємо, держфінустанова "ПриватБанк" почне надсилати картки своїм клієнтам у ще одну країну — Велику Британію. Таким чином, їх кількість зросла до 12.

Раніше повідомлялося, що ПриватБанк розширив географію надання кредитів на придбання житла під 0%. Тепер мають змогу отримати іпотеку військовослужбовці у Чернівцях та області.