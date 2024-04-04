ПриватБанк не будет взимать комиссию за популярную услугу — детали

Мобильное приложение Приват24. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Бизнес-клиенты государственного учреждения "ПриватБанк" смогут воспользоваться свободным тарифом без комиссии на популярную услугу. Речь идет о сервисе, посредством которого предприятия могут принимать безналичные оплаты смартфоном и приложением "Терминал".

Об этом информирует пресс-служба банка.

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Кто получит свободный тариф без комиссии

Как отмечают в пресс-центре банка, украинский бизнес с 4 апреля и до конца мая 2024 года, который решит подключить для оплаты за товары или услуги приложение "Терминал", благодаря чему можно использовать как POS-терминал со встроенным ПРРО обычный Android смартфон или iPhone, будет принимать платежи без комиссий.

Программа свободного тарифа распространяется на новых пользователей "Терминала" — юридических лиц и физлиц-предпринимателей, которые:

впервые загрузят соответствующее мобильное приложение;

зарегистрируются в личном кабинете;

начнут принимать оплаты в течение срока действия акции.

В банке отмечают, что свободный тариф без комиссии заработает автоматически со следующего дня после загрузки приложения и регистрации.

Также ПриватБанк и Visa намерены разыграть пять охранных систем Ajax среди участников программы. Для этого нужно зарегистрироваться в акции и открыть виртуальную корпоративную Digital карту Visa или бизнес-карту Visa в Приват24 для бизнеса.

"Украинские предприниматели все чаще выбирают приложение "Терминал" ПриватБанка для приема оплаты за товары и услуги через собственный смартфон в качестве основного сервиса приема безналичных оплат или дополнительного вместе с обычным POS-терминалом", — отметили в пресс-службе.

Что еще стоит знать

Напомним, госфинучреждение "ПриватБанк" начнет отправлять карточки своим клиентам в еще одну страну — Великобританию. Таким образом, их количество выросло до 12.

Ранее сообщалось, что ПриватБанк расширил географию предоставления кредитов на покупку жилья под 0%. Теперь могут получить ипотеку военнослужащие в Черновцах и области.