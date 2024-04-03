ПриватБанк змінив правила для своїх карток — кого торкнеться

Банківська картка у руках. Фото: privatbank.ua

Державна фінустанова "ПриватБанк" почне надсилати картки своїм клієнтам у ще одну країну — Велику Британію. Таким чином кількість зросла до 12.

Про це поінформувала пресслужба банку.

Читайте також:

Детальніше про замовлення карток у Британію

Там зазначили, що відправляють картки тільки в "дозволені" держави, зокрема в Британію.

"ПриватБанк відкрив замовлення міжнародної доставки платіжних карток клієнтам до Великобританії", — йдеться у повідомленні.

При цьому наголошують, що доставка карток — безкоштовна. Однак тільки до кінця квітня поточного року, виключно для клієнтів, які:

перевипустили свою чинну платіжну картку;

відкрили нову цифрову картку у Приват24 та замовили доставку картки.

До яких країн Приват доставляє карти

Таким чином клієнти банку відтепер можуть отримати банківську картку з доставкою у 12 країнах Європи:

Польща;

Молдова;

Литва;

Німеччина;

Чехія;

Румунія;

Естонія;

Латвія;

Італія;

Словаччина;

Угорщина;

Британія.

Як замовити доставку карток Привату

Доставлятиме ПриватБанк свої банківські карти також Україною. Для того, щоб замовити нову чи здійснити перевипуск старої карти, необхідно оформити заявку в Приват24. Після чого отримати картку у більшості країн:

у відділенні/поштоматі Нової пошти по Україні;

через кур'єра Nova Post у європейських державах.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні фінустанови надсилають запити клієнтам на перевірку джерел походження наявних коштів на банківській картці, декому у результаті відповідних перевірок блокують рахунок. Щоб цього не трапилося, потрібно знати, чому та за яких умов банки просять від клієнтів підтвердження доходів та як пройти фінмоніторинг.

Раніше ми писали, що у клієнтки державного "ПриватБанку" викрали мобільний телефон та списали з кредитної картки 28,6 тис. гривень. Проте суд не став на бік жінки, виявивши з її боку помилку.