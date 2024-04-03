ПриватБанк змінив правила для своїх карток — кого торкнеться

ПриватБанк оновив правила отримання своїх карток — кого торкнуться зміни
Державна фінустанова "ПриватБанк" почне надсилати картки своїм клієнтам у ще одну країну — Велику Британію. Таким чином кількість зросла до 12.
Про це поінформувала пресслужба банку.
Детальніше про замовлення карток у Британію
Там зазначили, що відправляють картки тільки в "дозволені" держави, зокрема в Британію.
"ПриватБанк відкрив замовлення міжнародної доставки платіжних карток клієнтам до Великобританії", — йдеться у повідомленні.
При цьому наголошують, що доставка карток — безкоштовна. Однак тільки до кінця квітня поточного року, виключно для клієнтів, які:
- перевипустили свою чинну платіжну картку;
- відкрили нову цифрову картку у Приват24 та замовили доставку картки.
До яких країн Приват доставляє карти
Таким чином клієнти банку відтепер можуть отримати банківську картку з доставкою у 12 країнах Європи:
- Польща;
- Молдова;
- Литва;
- Німеччина;
- Чехія;
- Румунія;
- Естонія;
- Латвія;
- Італія;
- Словаччина;
- Угорщина;
- Британія.
Як замовити доставку карток Привату
Доставлятиме ПриватБанк свої банківські карти також Україною. Для того, щоб замовити нову чи здійснити перевипуск старої карти, необхідно оформити заявку в Приват24. Після чого отримати картку у більшості країн:
- у відділенні/поштоматі Нової пошти по Україні;
- через кур'єра Nova Post у європейських державах.
Що ще варто знати
Нагадаємо, в Україні фінустанови надсилають запити клієнтам на перевірку джерел походження наявних коштів на банківській картці, декому у результаті відповідних перевірок блокують рахунок. Щоб цього не трапилося, потрібно знати, чому та за яких умов банки просять від клієнтів підтвердження доходів та як пройти фінмоніторинг.
Раніше ми писали, що у клієнтки державного "ПриватБанку" викрали мобільний телефон та списали з кредитної картки 28,6 тис. гривень. Проте суд не став на бік жінки, виявивши з її боку помилку.
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