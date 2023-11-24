Обмен старой валюты — ПриватБанк обновил некоторые правила

Американская валюта в руках. Фото: Freepik

Государственное финучреждение "ПриватБанк" обновило некоторые правила по валютному обмену изношенных или поврежденных купюр. Теперь банк принимает такие деньги на инкассо, то есть за дополнительную плату.

Об этом сообщает издание "Экономическая правда".

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Как отмечается, граждане могут сдать изношенные или поврежденные иностранные купюры в ПриватБанке по принципу инкассо. Комиссия от обмениваемой суммы составляет 10%.

Сумма будет зачислена на валютную карту клиента. Ее нужно оформить заранее.

Услуга в рамках пилотного проекта была запущена в Днепре. Вскоре программа будет расширена на всю страну. По планам, это должно произойти до конца текущего года.

Как совершить обмен изношенной валюты

В банке отметили, что обменивают не всю иностранную валюту по принципу инкассо. Такая услуга распространяется только на две популярные валюты:

американский доллар;

европейская валюта.

Проблемы с изношенной валютой

В последнее время украинцы начали массово жаловаться, что им в банках выдают изношенную валюту старого образца. В частности, представители "ПриватБанка" отмечают, что клиенты могут получать наличные в кассе без предварительного заказа только при наличии в обращении кассы.

При этом в приложении "Приват24" предусмотрена возможность предварительного заказа наличной валюты на любое удобное отделение.

Клиенты не имеют права выбирать год изготовления купюр. Все выданные финучреждением купюры являются платежными и находятся в обращении.

"Во время выдачи предлагаются платежные купюры. Банкноты долларов США, эмитированные с 1996 по 2013 год, находятся в обращении в Украине и вывод из обращения таких банкнот не запланирован в ближайшее время. В случае, если вас не удовлетворило состояние купюры, вы можете отказаться ее принимать", — говорится в сообщении ПриватБанка на портале Minfin.

Больше о ПриватБанке

Напомним, ПриватБанк запустил новый сервис, где клиенты смогут сообщать о случаях мошенничества. Им окажут помощь в приложении "Приват24".

Также мы писали, что ПриватБанк обновил правила SWIFT-переводов. Теперь для клиентов банка установлены единые тарифы на переводы как за границу, так и по Украине.