ПриватБанк изменил правила для своих карт — кого коснется

ПриватБанк обновил правила получения своих карт — кого коснутся изменения
Государственное финучреждение "ПриватБанк" начнет отправлять карты своим клиентам еще в одну страну — Великобританию. Таким образом, их количество возросло до 12.
Об этом сообщила пресс-служба банка.
Подробнее о заказе карт в Британию
Там отметили, что отправляют карточки только в "разрешенные" государства, в частности в Британию.
"ПриватБанк открыл заказ международной доставки платежных карт клиентам в Великобританию", — говорится в сообщении.
При этом подчеркивают, что доставка карт — бесплатная. Однако только до конца апреля текущего года, и исключительно для клиентов, которые:
- перевыпустили свою действующую платежную карту;
- открыли новую цифровую карту в Приват24 и заказали доставку карты.
В какие страны Приват доставляет карты
Таким образом клиенты банка теперь могут получить банковскую карту с доставкой в 12 странах Европы:
- Польша;
- Молдова;
- Литва;
- Германия;
- Чехия;
- Румыния;
- Эстония;
- Латвия;
- Италия;
- Словакия;
- Венгрия;
- Великобритания.
Как заказать доставку карт Привата
ПриватБанк будет доставлять свои банковские карты также по Украине. Для того чтобы заказать новую или осуществить перевыпуск старой карты, необходимо оформить заявку в Приват24. После чего получить карту в большинстве стран:
- в отделении/почтомате Новой почты по Украине;
- через курьера Nova Post в европейских государствах.
Что еще стоит знать
Напомним, в Украине финучреждения посылают запросы клиентам на проверку источников происхождения имеющихся средств на банковской карточке, некоторым в результате соответствующих проверок блокируют счет. Чтобы этого не произошло, нужно знать, почему и при каких условиях банки просят от клиентов подтверждения доходов и как пройти финмониторинг.
Ранее мы писали, что у клиентки государственного "ПриватБанка" похитили мобильный телефон и списали с кредитной карты 28,6 тыс. гривен. Однако суд не принял сторону женщины, обнаружив с ее стороны ошибку.
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