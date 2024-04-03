ПриватБанк изменил правила для своих карт — кого коснется

Банковская карта в руках. Фото: privatbank.ua

Государственное финучреждение "ПриватБанк" начнет отправлять карты своим клиентам еще в одну страну — Великобританию. Таким образом, их количество возросло до 12.

Об этом сообщила пресс-служба банка.

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Там отметили, что отправляют карточки только в "разрешенные" государства, в частности в Британию.

"ПриватБанк открыл заказ международной доставки платежных карт клиентам в Великобританию", — говорится в сообщении.

При этом подчеркивают, что доставка карт — бесплатная. Однако только до конца апреля текущего года, и исключительно для клиентов, которые:

перевыпустили свою действующую платежную карту;

открыли новую цифровую карту в Приват24 и заказали доставку карты.

В какие страны Приват доставляет карты

Таким образом клиенты банка теперь могут получить банковскую карту с доставкой в 12 странах Европы:

Польша;

Молдова;

Литва;

Германия;

Чехия;

Румыния;

Эстония;

Латвия;

Италия;

Словакия;

Венгрия;

Великобритания.

Как заказать доставку карт Привата

ПриватБанк будет доставлять свои банковские карты также по Украине. Для того чтобы заказать новую или осуществить перевыпуск старой карты, необходимо оформить заявку в Приват24. После чего получить карту в большинстве стран:

в отделении/почтомате Новой почты по Украине;

через курьера Nova Post в европейских государствах.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине финучреждения посылают запросы клиентам на проверку источников происхождения имеющихся средств на банковской карточке, некоторым в результате соответствующих проверок блокируют счет. Чтобы этого не произошло, нужно знать, почему и при каких условиях банки просят от клиентов подтверждения доходов и как пройти финмониторинг.

Ранее мы писали, что у клиентки государственного "ПриватБанка" похитили мобильный телефон и списали с кредитной карты 28,6 тыс. гривен. Однако суд не принял сторону женщины, обнаружив с ее стороны ошибку.