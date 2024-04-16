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У ПриватБанку хочуть відсудити 700 млн грн — деталі позову

16 квітня 2024 11:18
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
ПриватБанк чекає черговий суд — ексвласники хочуть відсудити 700 млн грн
Відділення ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

На націоналізований у 2016 році ПриватБанк чекає чергове судове засідання, під час якого розглянуть нову касацію. Йдеться про справу за позовом колишньої дружини ексвласника фінустанови Олени Боголюбової, яка прагне відсудити близько 700 млн гривень.

Про це інформує пресцентр держбанку.

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Що відомо про справу

Як зазначають у пресслужбі, Верховний Суд розгляне касаційну скаргу у справі за позовом ексдружини колишнього співвласника банку Геннадія Боголюбова 17 квітня.

Жінка з 2017 року не полишає спроб стягнути вищевказану суму, що була залучена у капітал ПриватБанку під час процедури bail-in.

Раніше суди попередніх інстанцій ухвалили рішення про часткове задоволення вимог Боголюбової та зобов'язали стягнути з банку всю суму. Влітку 2022 року держбанк подав касаційну скаргу у Верховний Суд.

Як пояснюють в банку, раніше Верховний Суд в аналогічних справах за позовами інших повʼязаних з фінустановою осіб задовольнив касаційні скарги ПриватБанку, скасувавши судові рішення щодо стягнення залучених під час процедури bail-in фінансів з банку.

"ПриватБанк розраховує на неупереджений розгляд справи Олени Боголюбової, який триває у Верховному Суді вже півтора роки, та ухвалення законного та справедливого рішення відповідно до усталеної судової практики у подібних спорах", — повідомили у фінустанові.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Верховний суд став на бік уряду та державного "ПриватБанку", задовольнивши касаційні скарги та не дозволивши компаніям, повʼязаним з родиною Суркісів відсудити 350 мільйонів доларів. Останні багато років намагаються довести, що не повʼязані з ексвласниками банку, та скасувати процедуру bail-in.

Раніше ми писали, що ПриватБанк розриває співпрацю з фізособами-підприємцями (ФОП) без будь-якого пояснення причин. Клієнтам залишають лише можливість переказати гроші на інший рахунок.

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ПриватБанк
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фінанси

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