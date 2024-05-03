ПриватБанк изменил правила — что следует знать держателям карт

Банковская карта. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Государственное финучреждение "ПриватБанк" обновило правила относительно банковских карт. Бесплатная доставка по всей Украине и ряде стран будет действовать до конца 2024 года.

Об этом рассказал член правления ПриватБанка по розничному бизнесу Дмитрий Мусиенко, передает пресс-центр банка.

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Как отмечается, финучреждение продолжило бесплатную отправку карт с доставкой Новой Почтой.

"Бесплатная доставка карт доступна всем клиентам, которые перевыпустили действующую платежную карту или открыли новую цифровую карту через Приват24", — говорится в сообщении банка.

Механизм заказа новой карты ПриватБанка или перевыпуска старой довольно простой. Оформить заявку можно при помощи нескольких кликов в Приват24.

Получить заказанную карту можно в отделении или почтамате Новой Почты по Украине и через курьера Nova Post по любому адресу в 13 странах Европы:

Польши;

Молдавии;

Литве;

Германии;

Чехии;

Румынии;

Эстонии;

Латвии;

Италии;

Словакии;

Венгрии;

Британии;

Испания.

Срок действия карт ПриватБанка

Ранее ПриватБанк продлил срок действия всех платежных карт. Это позволило свободно пользоваться картами для оплаты товаров и услуг в торговых сетях и снятия наличных.

При необходимости перевыпуска карты для шопинга в интернет-магазинах, цифровую карту можно оформить оперативно в Приват24. Получить карту можно через Новую почту.

Источник: ПриватБанк

Что еще стоит знать

Напомним, ПриватБанк объявил новую акцию, в рамках которой обещает выплачивать кэшбеки и перечислять донаты украинским медучреждениям за международные переводы RIA. В общей сложности банк собирается компенсировать ежемесячно 150, 1 500 или 5 тыс. гривен.

Также мы писали, что ранее ПриватБанк подвел финансовые итоги за текущий год. Банк не сбавляет обороты в кредитной поддержке бизнеса во время войны и вводит новые продукты для своих клиентов.