ПриватБанк изменил правила — что следует знать держателям карт

ПриватБанк обновил правила по картам — что изменится для клиентов
Государственное финучреждение "ПриватБанк" обновило правила относительно банковских карт. Бесплатная доставка по всей Украине и ряде стран будет действовать до конца 2024 года.
Об этом рассказал член правления ПриватБанка по розничному бизнесу Дмитрий Мусиенко, передает пресс-центр банка.
Новые правила по доставке карт ПриватБанка
Как отмечается, финучреждение продолжило бесплатную отправку карт с доставкой Новой Почтой.
"Бесплатная доставка карт доступна всем клиентам, которые перевыпустили действующую платежную карту или открыли новую цифровую карту через Приват24", — говорится в сообщении банка.
Механизм заказа новой карты ПриватБанка или перевыпуска старой довольно простой. Оформить заявку можно при помощи нескольких кликов в Приват24.
Получить заказанную карту можно в отделении или почтамате Новой Почты по Украине и через курьера Nova Post по любому адресу в 13 странах Европы:
- Польши;
- Молдавии;
- Литве;
- Германии;
- Чехии;
- Румынии;
- Эстонии;
- Латвии;
- Италии;
- Словакии;
- Венгрии;
- Британии;
- Испания.
Срок действия карт ПриватБанка
Ранее ПриватБанк продлил срок действия всех платежных карт. Это позволило свободно пользоваться картами для оплаты товаров и услуг в торговых сетях и снятия наличных.
При необходимости перевыпуска карты для шопинга в интернет-магазинах, цифровую карту можно оформить оперативно в Приват24. Получить карту можно через Новую почту.
Что еще стоит знать
Напомним, ПриватБанк объявил новую акцию, в рамках которой обещает выплачивать кэшбеки и перечислять донаты украинским медучреждениям за международные переводы RIA. В общей сложности банк собирается компенсировать ежемесячно 150, 1 500 или 5 тыс. гривен.
Также мы писали, что ранее ПриватБанк подвел финансовые итоги за текущий год. Банк не сбавляет обороты в кредитной поддержке бизнеса во время войны и вводит новые продукты для своих клиентов.
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