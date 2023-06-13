ПриватБанк оновив валютний курс — скільки коштують долар та євро 13 червня

Відділення ПриватБанку у столиці. Фото: Новини.LIVE

У вівторок, 13 червня, державна фінустанова ПриватБанк оновила готівковий курс валюти. У середньому долар коштує 37,22 гривні.

Це випливає з даних моніторингу порталу Minfin.

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Зокрема, курс готівкової американської валюти у ПриватБанку залишився на рівні попереднього дня: 36,72 грн — у купівлі, 37,22 — у продажу.

Курс євро у вівторок дещо підвищився: у продажу коштує 39,40 грн (+0,10), у купівлі — 40,40 (+0,10).

При оплаті карткою долар коштує у купівлі 36,56 грн, у продажу — 37,45. Курс євро під час купівлі банком становить 39,31 грн, під час продажу — 40,81 грн.

Нагадаємо, український валютний ринок в очікуванні червневих рішень Національного банку України (НБУ). Від них залежатиме подальша курсова ситуація в країні.

Також ми писали, що у Національному банку України (НБУ) вирішили зменшити підтримку гривні, скоротивши продаж валюти на міжбанківському ринку минулого тижня. Обсяги продажів зменшились на 39% порівняно із попереднім тижнем.