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ПриватБанк обновил валютный курс

13 июня 2023 10:40
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
ПриватБанк обновил валютный курс — сколько стоят доллар и евро 13 июня
Отделение ПриватБанка в столице. Фото: Новости.
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Во вторник, 13 июня, государственное финучреждение ПриватБанк обновило наличный курс валюты. В среднем доллар стоит 37,22 гривны.

Это следует из данных мониторинга портала Minfin.

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В частности, курс наличной американской валюты в ПриватБанке остался на уровне предыдущего дня: 36,72 грн — в покупке, 37,22 — в продаже.

Курс евро во вторник несколько повысился: в продаже стоит 39,40 грн (+0,10), в покупке — 40,40 (+0,10).

При оплате картой доллар стоит в покупке 36,56 грн, в продаже — 37,45. Курс евро при покупке банком составляет 39,31 грн, при продаже — 40,81 грн.

Напомним, украинский валютный рынок в ожидании июньских решений Национального банка (НБУ). От них будет зависеть дальнейшая курсовая ситуация в стране.

Также мы писали, что в Национальном банке Украины (НБУ) решили снизить поддержку гривны, сократив продажу валюты на межбанковском рынке на прошлой неделе. Объемы продаж уменьшились на 39% по сравнению с предыдущей неделей.

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