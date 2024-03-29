ПриватБанк ошукує клієнтів під час обміну валют — деталі прецеденту

Відділення ПриватБанку. Фото: hvylya.net

Клієнти державної фінустанови "ПриватБанк" скаржаться на відмову працівників в обміні валюти, виданої цим же банком. У результаті втрачено суму 1 тис. євро.

Про це йдеться у повідомленні на порталі "Мінфін".

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Як зазначила одна з клієнток ПриватБанку, вона замовила валюту у відділенні за адресою м. Київ вул. Джона Маккейна, 36.

Їй видали дві купюри по 500 євро — зовні як нові, при цьому не бачила, звідки касир брав гроші для видачі. Коли ж жінці потрібно було обміняти євровалюту на гривні — у банку відмовились здійснити обмін.

"Я ці гроші заробляю своїм трудом і ставлюсь до грошей акуратно, коли я прийшла через деякий час поміняти їх на гривні, мені відмовили їх приймати. Вони не фальшиві, але світяться, "тому ми їх не візьмемо". Начальника відділення немає, скаргу прийняти нема кому, приходьте колись в другий день, на гарячу лінію подала скаргу, але приват прислав відповідь як на моє зауваження та зателефонував: "Касиру ми довіряємо — він в нас працює давно", (а я клієнт фізособа та підприємство) і мені не довіряють, гроші забирати не хочуть", — йдеться у скарзі.

Українка повідомила, що у банку також відмовляються проводити розслідування.

"Хоча камери стоять скрізь, можуть мені допомогти (велике дякую). Забрати на інкасо на 1−3 місяці та комісія 10%. Ви шахраї, які ошукали мене на 1000€, чим ви краще за окупантів, які пограбували мене та вигнали з мого міста?", — резюмувала обурена клієнтка.

Що кажуть у ПриватБанку

Представники фінустанови зазначили, що ПриватБанк приймає та видає банкноти іноземної валюти, які за дизайном і елементами захисту повністю відповідають зразкам та описам, наведеним на сторінках офіційних сайтів центральних/національних банків іноземних держав та які відповідають вимогам Національного банку (Постанови 75 та 76, Постанови №1, Постанови 103) згідно з ознаками зношеності.

При цьому у банку на замітку усім клієнтам уточнили, що претензії щодо банкнот іноземної валюти, нумізматичної продукції, інвестиційних монет та банківських металів за правилами приймають виключно під час обслуговування клієнта. Інакше — будь-які претензії банку не стосуються, а відтак — фінустанова відповідальності за купюри не несе.

"Якщо клієнт відійшов від касового вікна, будь-які претензії щодо стану банкнот іноземної валюти, нумізматичної продукції, інвестиційних монет та банківських металів банк не приймає", — додали у фінустанові.

Джерело: Мінфін

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні фінустанови надсилають запити клієнтам на перевірку джерел походження наявних коштів на банківській картці, декому у результаті відповідних перевірок блокують рахунок. Щоб цього не трапилося, потрібно знати, чому та за яких умов банки просять від клієнтів підтвердження доходів та як пройти фінмоніторинг.

Раніше ми писали, що у клієнтки державного "ПриватБанку" викрали мобільний телефон та списали з кредитної картки 28,6 тис. гривень. Проте суд не став на бік жінки, виявивши з її боку помилку.