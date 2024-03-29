ПриватБанк обманывает клиентов при обмене валют — детали прецедента

Отделение ПриватБанка. Фото: hvylya.net

Клиенты государственного учреждения "ПриватБанк" жалуются на отказ сотрудников в обмене валюты, выданной этим же банком. В результате потеряна сумма в 1 тыс. евро.

Об этом говорится в сообщении на портале Минфин.

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Как отметила одна из клиенток ПриватБанка, она заказала валюту по адресу г. Киев ул. Джона Маккейна, 36.

Ей выдали две купюры по 500 евро — снаружи как новые, при этом не видела, откуда кассир брал деньги для выдачи. Когда же женщине нужно было обменять евровалюту на гривны — в банке отказались совершить обмен.

"Я эти деньги зарабатываю своим трудом и отношусь к деньгам аккуратно, когда я пришла через некоторое время поменять их на гривны, мне отказали их принимать. Они не фальшивые, но светятся, поэтому "мы их не возьмем". Начальника отделения нет, жалобу принять некому, приходите когда-то в другой день, на горячую линию подала жалобу, но даже прислал ответ как на мое замечание и позвонил:"Кассиру мы доверяем он у нас работает давно" (а я клиент физлицо и предприятие) и мне не доверяют — деньги забирать не хотят", — говорится в жалобе.

Украинка сообщила, что в банке также отказываются проводить расследование.

"Хотя камеры стоят везде, могут мне помочь (большое спасибо). Забрать на инкассо на 1-3 месяца и комиссия 10%. Вы мошенники, которые обманули меня на 1000 евро, чем вы лучше оккупантов, которые ограбили меня и выгнали из моего города?" — резюмировала возмущенная клиентка.

Что говорят в ПриватБанке

Представители финучреждения отметили, что ПриватБанк принимает и выдает банкноты иностранной валюты, которые по дизайну и элементам защиты полностью соответствуют образцам и описаниям, приведенным на страницах официальных сайтов центральных/национальных банков иностранных государств и отвечают требованиям Национального банка (Постановления 75 и 76, Постановление № 1, Постановление 103) в соответствии с признаками износа.

При этом в банке на заметку всем клиентам уточнили, что претензии по поводу банкнот иностранной валюты, нумизматической продукции, инвестиционных монет и банковских металлов по правилам принимают исключительно во время обслуживания клиента. Иначе — любые претензии банка не касаются, а значит — финучреждение ответственности за купюры не несет.

"Если клиент отошел от кассового окна, какие-либо претензии относительно состояния банкнот иностранной валюты, нумизматической продукции, инвестиционных монет и банковских металлов банк не принимает", — добавили в финучреждении.

Источник: Минфин

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине финучреждения посылают запросы клиентам на проверку источников происхождения имеющихся средств на банковской карточке, некоторым в результате соответствующих проверок блокируют счет. Чтобы этого не произошло, нужно знать, почему и при каких условиях банки просят от клиентов подтверждения доходов и как пройти финмониторинг.

Ранее мы писали, что у клиентки государственного "ПриватБанка" похитили мобильный телефон и списали с кредитной карты 28,6 тыс. гривен. Однако суд не принял сторону женщины, обнаружив с ее стороны ошибку.