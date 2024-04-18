ПриватБанк намерен расширить деятельность — рассматривает страны ЕС

Отделение ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Крупнейшее государственное финучреждение Украины "ПриватБанк" планирует расширить деятельность. Рассматривает возможность выхода на рынки Европейского союза (ЕС).

О таких намерениях рассказал глава правления Герхард Беш, сообщает издание Forbes.

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Выход ПриватБанка на рынки ЕС

По его словам, госбанк оценивает целесообразность выхода на рынок двух европейских стран. Речь идет о масштабных проектах в странах, где сосредоточено больше всего украинских беженцев.

"Даже если это будет лишь условно Польша, которая достаточно близка во многих отношениях к Украине, это был бы очень большой проект", — рассказал он, заметив, что также попытаются выйти на рынок Германии, где больше всего граждан Украины.

Беш отметил, что ПриватБанк оценивает целесообразность соответствующего шага.

"Что мы можем получить? Это лишь репутация, когда мы сможем сказать: смотрите, мы теперь международные? Мы действительно рассчитываем на экономическую выгоду? Окончательного ответа пока нет", — сообщил он.

Финучреждение намерено определиться по соответствующему вопросу до конца 2024 года.

По словам главы правления, банк заинтересован в расширении своей клиентской базы, однако это должно быть органично.

"Мы не хотим прыгать в бизнесы и рынки, которых мы не понимаем", — добавил Герхард Беш.

Результаты деятельности ПриватБанка в 2023 году

По данным пресс-службы, ПриватБанк в 2023 году нарастил чистую прибыль в несколько миллиардов гривен. В общей сложности банк заработал 37,76 миллиарда гривен чистой прибыли.

Показатель на 7,6 миллиарда гривен превзошел финансовый результат 2022 года. Объем чистой процентной прибыли банка совокупно увеличился на 19,7 миллиарда гривен.

Финучреждение заплатило в государственный бюджет 26,8 миллиарда гривен налога на прибыль (с учетом 8,2 миллиарда гривен предоплаты в 2021-2022 годах с дивидендами). Для сравнения — в 2021-2022 банк заплатил 8,5 миллиарда гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, ПриватБанк представил публичную версию своего сервиса "Конверты", предназначенного, прежде всего, для волонтеров и благотворителей, чтобы собирать средства на гуманитарные проекты, поддержку ВСУ и другие добрые дела. Кроме того, "Конверты" помогут каждому клиенту эффективно и разумно управлять своими финансами.

Также сообщалось, что ПриватБанк обещает кэшбэк за заправку автомобилей на некоторых АЗС. Принять участие в акции могут владельцы карт Mastercard "Универсальная" и "Универсальная Gold".