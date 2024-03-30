ПриватБанк поверне кешбек за купівлю товарів — як отримати

ПриватБанк подарує клієнтам до 500 грн — які умови
Клієнти державного "ПриватБанку" можуть долучитися нової акції, що стартувала 29 березня, з отримання кешбеку. Частину коштів повернуть за купівлю одягу, взуття та дитячих товарів.
Про це йдеться на сайті банку.
Детальніше про кешбек від ПриватБанку
Зазначається, що власники гривневих карток від ПриватБанку можуть отримати кешбек у розмірі 3% на купівлю одягу, взуття та дитячих товарів.
Максимально можлива сума повернення коштів — 500 гривень на місяць.
Акція поширюється на картки:
- "Універсальна";
- "Універсальна Gold";
- преміальні картки від ПриватБанку в гривні.
Назву власної банківської картки можна перевірити у мобільному застосунку "Приват24". Також на пластикових картках — у верхньому лівому куті.
Акція стосується торгових закладів, що мають МСС-код "Одяг, взуття або дитячі товари": 5131, 5137, 5139, 5611, 5621, 5631, 5641, 5651, 5655, 5661, 5681, 5691, 5697, 5698, 5699, 5714, 5931, 5945, 5948, 5949, 7196, 7251, 7296, 5941.
Для того, щоб отримати кешбек клієнтам ПриватБанку необхідно:
- зареєструватись на сторінці акції фінустанови за посиланням;
- у мережі розраховуватись карткою "Універсальна" або "Універсальна Gold" у магазинах категорії "Одяг, взуття та дитячі товари" (на сайтах магазинів).
Пропозиція з повернення частини сплачених коштів діятиме до 29 червня 2024 року.
Виплати будуть здійснювати один раз на тиждень.
В акції беруть не всі товари. Зокрема, умови не поширюються:
- на товар, придбаний у розстрочку;
- за сервісом "Оплата частинами";
- на умовах споживчого кредиту.
Що ще варто знати
Нагадаємо, клієнти державного "ПриватБанку" скаржаться на самовільні дії з боку фінустанови з відкриттям кредитів, штучно створеною заборгованістю та "махінаціями" з виписками. Подібні маніпуляції українці виявляють в історіях особистого кабінету.
Раніше ми писали, що ПриватБанк розширила географію надання кредитів на придбання житла під 0%. Тепер мають змогу отримати іпотеку військовослужбовці у Чернівцях та області.
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