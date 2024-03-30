ПриватБанк поверне кешбек за купівлю товарів — як отримати

Розрахунок банківською карткою. Фото: gsminfo

Клієнти державного "ПриватБанку" можуть долучитися нової акції, що стартувала 29 березня, з отримання кешбеку. Частину коштів повернуть за купівлю одягу, взуття та дитячих товарів.

Про це йдеться на сайті банку.

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Детальніше про кешбек від ПриватБанку

Зазначається, що власники гривневих карток від ПриватБанку можуть отримати кешбек у розмірі 3% на купівлю одягу, взуття та дитячих товарів.

Максимально можлива сума повернення коштів — 500 гривень на місяць.

Акція поширюється на картки:

"Універсальна";

"Універсальна Gold";

преміальні картки від ПриватБанку в гривні.

Назву власної банківської картки можна перевірити у мобільному застосунку "Приват24". Також на пластикових картках — у верхньому лівому куті.

Акція стосується торгових закладів, що мають МСС-код "Одяг, взуття або дитячі товари": 5131, 5137, 5139, 5611, 5621, 5631, 5641, 5651, 5655, 5661, 5681, 5691, 5697, 5698, 5699, 5714, 5931, 5945, 5948, 5949, 7196, 7251, 7296, 5941.

Для того, щоб отримати кешбек клієнтам ПриватБанку необхідно:

зареєструватись на сторінці акції фінустанови за посиланням;

у мережі розраховуватись карткою "Універсальна" або "Універсальна Gold" у магазинах категорії "Одяг, взуття та дитячі товари" (на сайтах магазинів).

Пропозиція з повернення частини сплачених коштів діятиме до 29 червня 2024 року.

Виплати будуть здійснювати один раз на тиждень.

В акції беруть не всі товари. Зокрема, умови не поширюються:

на товар, придбаний у розстрочку;

за сервісом "Оплата частинами";

на умовах споживчого кредиту.

Джерело: ПриватБанк

Що ще варто знати

Нагадаємо, клієнти державного "ПриватБанку" скаржаться на самовільні дії з боку фінустанови з відкриттям кредитів, штучно створеною заборгованістю та "махінаціями" з виписками. Подібні маніпуляції українці виявляють в історіях особистого кабінету.

Раніше ми писали, що ПриватБанк розширила географію надання кредитів на придбання житла під 0%. Тепер мають змогу отримати іпотеку військовослужбовці у Чернівцях та області.