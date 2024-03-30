Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow ПриватБанк подарує клієнтам до 500 грн — які умови arrow

ПриватБанк подарує клієнтам до 500 грн — які умови

30 березня 2024 07:10
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
ПриватБанк поверне кешбек за купівлю товарів — як отримати
Розрахунок банківською карткою. Фото: gsminfo
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

Клієнти державного "ПриватБанку" можуть долучитися нової акції, що стартувала 29 березня, з отримання кешбеку. Частину коштів повернуть за купівлю одягу, взуття та дитячих товарів.

Про це йдеться на сайті банку.

Читайте також:

Детальніше про кешбек від ПриватБанку

Зазначається, що власники гривневих карток від ПриватБанку можуть отримати кешбек у розмірі 3% на купівлю одягу, взуття та дитячих товарів.

Максимально можлива сума повернення коштів — 500 гривень на місяць.

Акція поширюється на картки:

  • "Універсальна";
  • "Універсальна Gold";
  • преміальні картки від ПриватБанку в гривні.

Назву власної банківської картки можна перевірити у мобільному застосунку "Приват24". Також на пластикових картках — у верхньому лівому куті.

Акція стосується торгових закладів, що мають МСС-код "Одяг, взуття або дитячі товари": 5131, 5137, 5139, 5611, 5621, 5631, 5641, 5651, 5655, 5661, 5681, 5691, 5697, 5698, 5699, 5714, 5931, 5945, 5948, 5949, 7196, 7251, 7296, 5941.

Для того, щоб отримати кешбек клієнтам ПриватБанку необхідно:

  • зареєструватись на сторінці акції фінустанови за посиланням;
  • у мережі розраховуватись карткою "Універсальна" або "Універсальна Gold" у магазинах категорії "Одяг, взуття та дитячі товари" (на сайтах магазинів).

Пропозиція з повернення частини сплачених коштів діятиме до 29 червня 2024 року.

Виплати будуть здійснювати один раз на тиждень.

В акції беруть не всі товари. Зокрема, умови не поширюються:

  • на товар, придбаний у розстрочку;
  • за сервісом "Оплата частинами";
  • на умовах споживчого кредиту.

 

Приватбанк
Джерело: ПриватБанк

Що ще варто знати

Нагадаємо, клієнти державного "ПриватБанку" скаржаться на самовільні дії з боку фінустанови з відкриттям кредитів, штучно створеною заборгованістю та "махінаціями" з виписками. Подібні маніпуляції українці виявляють в історіях особистого кабінету.

Раніше ми писали, що ПриватБанк розширила географію надання кредитів на придбання житла під 0%. Тепер мають змогу отримати іпотеку військовослужбовці у Чернівцях та області.

ПриватБанк
гроші
банки
акція
банківські карти

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

18 березня 2024
Новина з відео

22:53 У ТЦК з'явилося нове зобов'язання — як це змінить мобілізацію чоловіків до ЗСУ

19 березня 2024

14:05 Зима затримається — народний синоптик Діденко назвала регіони, які замете завтра снігом