ПриватБанк вернет кэшбек за покупку товаров — как получить

Расчет банковской картой. Фото: gsminfo

Клиенты государственного "ПриватБанка" могут присоединиться к новой акции, которая стартовала 29 марта, по получению кэшбека. Часть средств будет возвращена за покупку одежды, обуви и детских товаров.

Об этом говорится на сайте банка.

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Подробнее о кэшбеке от ПриватБанка

Отмечается, что владельцы гривневых карт от ПриватБанка могут получить кэшбек в размере 3% на покупку одежды, обуви и детских товаров.

Максимально возможная сумма возврата средств — 500 гривен в месяц.

Акция распространяется на карты:

"Универсальная";

"Универсальная Gold";

премиальные карты от ПриватБанка в гривне.

Название собственной банковской карты можно проверить в мобильном приложении "Приват24". Также на пластиковых карточках — в верхнем левом углу.

Акция касается торговых заведений, имеющих МСС-код "Одежда, обувь или детские товары": 5131, 5137, 5139, 5611, 5621, 5631, 5641, 5651, 5655, 5661, 5681, 599, 599, 5931, 5945, 5948, 5949, 7196, 7251, 7296, 5941.

Для того, чтобы получить кэшбек, клиентам ПриватБанка необходимо:

зарегистрироваться на странице акции финучреждения по ссылке;

в сети рассчитываться картой "Универсальная" или "Универсальная Gold" в магазинах категории "Одежда, обувь и детские товары" (на сайтах магазинов).

Предложение по возврату части уплаченных средств будет действовать до 29 июня 2024 года.

Выплаты будут производиться один раз в неделю.

В акции принимают не все товары. В частности, условия не распространяются:

на товар, приобретенный в рассрочку;

за сервисом "Оплата частями";

на условиях потребительского кредита.

Источник: ПриватБанк

Что еще стоит знать

Напомним, клиенты государственного "ПриватБанка" жалуются на самовольные действия со стороны финучреждения с открытием кредитов, искусственно созданной задолженностью и "махинациями" с выписками. Подобные манипуляции украинцы выявляют в историях личного кабинета.

Ранее мы писали, что ПриватБанк расширила географию предоставления кредитов на покупку жилья под 0%. Теперь могут получить ипотеку военнослужащие в Черновцах и области.