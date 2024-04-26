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ПриватБанк показал прибыль за первый квартал года

26 апреля 2024 15:23
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
ПриватБанк снова получил миллиарды прибыли с начала 2024 года — какая сумма
Американская валюта на кассе. Фото: minfin.com.ua
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

Крупнейшее государственное финучреждение "ПриватБанк" подвело финансовые итоги за текущий год. Банк не сбавляет обороты в кредитной поддержке бизнеса во время войны и вводит новые продукты для своих клиентов.

Об этом говорится в сообщении ПриватБанка в соцсети Facebook.

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Результаты работы ПриватБанка в 2024 году

"Отчитываемся о финансовых результатах первого квартала 2024 года
ПриватБанк продолжает активно кредитовать бизнес и внедряет новые продукты для клиентов. Благодаря вашему доверию и сотрудничеству мы вместе строим прочную экономику", — говорится в сообщении пресс-службы.

Там отметили, что с начала года кредитный портфель физлиц ПриватБанка увеличился на 5,9 млрд гривен (10%), а общий кредитный портфель вырос на 2%, несмотря на крупные сезонные погашения кредитов агробизнеса.

В банке отметили, что получили 13,86 млрд гривен чистой прибыли за первый год. В прошлом году результат был выше на 14%.

Там отметили, что девальвация национальной валюты в течение первого квартала обусловила негативную переоценку валютной позиции финучреждения, перекрытую положительным результатом переоценки индексированных облигаций внутреннего государственного займа. В общей сложности переоценки повлияли на результат в сумме 1,4 млрд гривен.

"Позитивное влияние на результаты первого квартала 2024 года имеет частичное расформирование резервов по кредитам как результат высокого качества кредитного портфеля. При этом реинвестирование банком средств от погашений по ОВГЗ (в иностранной валюте) в облигации с более длительным сроком требовало дополнительных резервов под эти ценные бумаги", — говорится в сообщении.

 

ПриватБанк
Источник: ПриватБанк

Итоги работы ПриватБанка в прошлые годы

В 2023 году ПриватБанк в условиях военного положения в Украине получил 37,76 млрд гривен чистой прибыли. В частности, чистая процентная прибыль в целом увеличилась на 19,7 млрд гривен.

2022 год банк завершил с чистой прибылью 30,25 млрд гривен. Финучреждение оставалось операционно эффективным, ограничило все расходы, не связанные с обеспечением непрерывности деятельности, и эффективно управляло операционными расходами. В условиях роста инфляции расходы выросли только на 5%.

 

ПриватБанк
Источник: ПриватБанк

За 2021 год прибыль составила 35,05 млрд гривен, за 2020 год — 24,3 млрд гривен, за 2019 год — 32,6 млрд гривен, за 2018 год — 12,8 млрд гривен, за 2017 год — 378 млн гривен, тогда как за 2016 год был зафиксирован убыток в 176,2 млрд гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, Верховный суд принял сторону правительства и государственного "ПриватБанка", удовлетворив кассационные жалобы и не позволив компаниям, связанным с семьей Суркисов отсудить 350 миллионов долларов. Последние многие годы пытаются доказать, что не связаны с эксвладельцами банка и отменить процедуру bail-in.

Ранее мы писали, что ПриватБанк разрывает сотрудничество с физлицами-предпринимателями (ФЛП) без объяснения причин. Клиентам оставляют только возможность перевести деньги на другой счет.

ПриватБанк
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бизнес
доходы
финансы

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