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ПриватБанк предупредил о новой схеме мошенников — как уберечься

17 ноября 2023 13:05
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Мошенники в Украине — ПриватБанк предупредил о новой схеме
Банковская карта. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В государственном "ПриватБанке" предупреждают украинцев о новой мошеннической схеме "колл-центр" в краине. Один из них обнаружили и прекратили деятельность.

Об этом сообщает пресс-центр банка.

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В пресс-службе финучреждения отметили, что помогли правоохранителям в блокировании противоправной схемы по выманиванию денег у украинцев.

Ее участники под видом сотрудников службы безопасности популярных банков звонили по телефону украинцам, вмешивались в мобильный банкинг, осуществляли переводы их денег на собственные счета.

К операции по задержанию мошенников были подключены оперативники в Одесской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской областях. В этих регионах они провели 38 обысков.

Установили, что организованная преступная группа действовала на территории Украины с августа прошлого года. Ее организовал житель временно оккупированной территории Донецкой области, в прошлом "чиновник". В апреле 2014-го он возглавлял "МИД" "ДНР".

Ячейки группы действовали также на территории России, оккупированных частях Донецкой и Луганской областей, в других регионах страны.

Нацполиция сообщила о подозрении за мошенничество и кражи, совершенные организованной группой лиц шести лицам по ч. 4 ст. 190 и ч. 5 ст. 185 УК. Четверым из них просят меру пресечения в виде содержания под стражей, двое других — скрываются за границей. Их объявили в международный розыск. Сумма нанесенного ущерба может достигать 100 млн грн.

Как уберечься от подобных "колл-центров"

Как отмечают в ПриватБанке, передача личных данных третьим лицам, особенно через открытые источники и неизвестные сайты, представляет собой основную потенциальную угрозу использования персональной информации мошенниками.

Что еще стоит знать

Напомним, в государственном финучреждении "ПриватБанк" сообщили, когда вправе блокировать абсолютно все банковские карты и полностью закрыть счета клиента. Речь идет о нарушениях во время финансового мониторинга.

Также мы писали, что ПриватБанк обновил правила SWIFT-переводов. Теперь для клиентов банка установлены единые тарифы на переводы как за границу, так и по Украине.

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