ПриватБанк надасть знижку на оплату комунальних послуг — деталі

Мобільний застосунок "Приват24". Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українці мають змогу повернути частину коштів з оплати житлово-комунальних послуг. Така можливість доступна тим, хто здійснить розрахунок з карток держфінустанови "ПриватБанк".

Детально про знижку на послуги ЖКГ

Як зазначається на порталі фінустанови, нова акція від ПриватБанку дозволить заощаджувати жителям України, які витрачають чималі суми на оплату послуг ЖКГ, до середини літа цього року.

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У банку оголосили нову програму, учасники якої мають змогу отримати 3% кешбеку за оплату комунальних послуг.

Вона доступна клієнтам ПриватБанку за умов:

наявності ідентифікаційного коду;

повноліття особи (від 18 років).

Акція поширюється на гривневі картки "Універсальна" та "Універсальна Gold", а також преміальні.

Джерело: ПриватБанк

Як повернути частину грошей з комуналки

Для того, щоб скористатися програмою повернення коштів, необхідно зареєструватися одним зі зручних способів:

за пропозицією, яка надійде у застосунку "Приват24", на електронну пошту, месенджері Viber;

на офіційній сторінці акції.

Після цього необхідно сплатити комунальні послуги, обравши у меню "Платежі" у "Приват24" з кредитних коштів.

Далі учасник акції отримає кешбек у розмірі 3% на картку. Однак передбачений ліміт — не більше 300 гривень на місяць з урахуванням податку на доходи фізосіб.

У пресцентрі банку зазначають, що компенсацію виплатять через тиждень після здійснення платежів.

У ПриватБанку наголосили, що для участі у вигідній акції клієнтам потрібно обов'язково пройти реєстрацію. Зараз у програмі вже бере участь понад 7,8 тис. осіб. До неї можуть долучитися навіть співробітники банку.

Триватиме акція з повернення кешбеку за оплату комунальних послуг до 18 липня 2024 року.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні 30 квітня 2024 року завершується дія річних фіксованих тарифів за договорами споживачів з постачальниками природного газу. У зв'язку з цим блакитне паливо може подорожчати.

Також ми писали, що НКРЕКП заборонив підвищувати тарифи на водопостачання та водовідведення, однак рішення не поширюється на водоканали у маленьких містах. У зв'язку з цим в деяких з них ціни зросли доволі суттєво — до 40%.