ПриватБанк предоставит скидку на оплату коммунальных услуг — детали

ПриватБанк вернет часть денег из оплаты услуг ЖКХ — условия программы
Украинцы могут вернуть часть средств из оплаты жилищно-коммунальных услуг. Такая возможность доступна тем, кто произведет расчет с карт госфинучреждения "ПриватБанк".
Подробно о скидке на услуги ЖКХ
Как отмечается на портале финучреждения, новая акция от ПриватБанка позволит экономить жителям Украины, которые тратят немалые суммы на оплату услуг ЖКХ до середины лета этого года.
В банке объявили новую программу, участники которой могут получить 3% кэшбэка за оплату коммунальных услуг.
Она доступна клиентам ПриватБанка при условии:
- наличия идентификационного кода;
- совершеннолетия лица (от 18 лет).
Акция распространяется на гривневые карты "Универсальная" и "Универсальная Gold", а также премиальные.
Как вернуть часть денег из коммуналки
Для того, чтобы воспользоваться программой возврата средств, необходимо зарегистрироваться одним из удобных способов:
- по предложению, которое поступит в приложении "Приват24", по электронной почте, мессенджеру Viber;
- на официальной странице акции.
После этого необходимо оплатить коммунальные услуги, выбрав из меню "Платежи" в "Приват24" из кредитных средств.
Далее участник акции получит кэшбек в размере 3% на карту. Однако предусмотренный лимит — не более 300 гривен в месяц с учетом налога на доходы физлиц.
В пресс-центре банка отмечают, что компенсацию выплатят через неделю после осуществления платежей.
В ПриватБанке подчеркнули, что для участия в выгодной акции клиентам нужно обязательно пройти регистрацию. Сейчас в программе уже участвует более 7,8 тыс. человек. К ней могут приобщиться даже сотрудники банка.
Продлится акция по возврату кэшбэка за оплату коммунальных услуг до 18 июля 2024 года.
Что еще стоит знать
Напомним, в Украине 30 апреля 2024 года завершается действие годовых фиксированных тарифов по договорам потребителей с поставщиками природного газа. В связи с этим голубое топливо может подорожать.
Также мы писали, что НКРЭКУ запретил повышать тарифы на водоснабжение и водоотвод, однако решение не распространяется на водоканалы в маленьких городах. В связи с этим в некоторых из них цены выросли довольно существенно — до 40%.
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