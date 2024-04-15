ПриватБанк разрывает сотрудничество с бизнесменами — объяснение финучреждения

Отделение ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

ПриватБанк разрывает сотрудничество с физлицами-предпринимателями (ФЛП) без объяснения причин. Клиентам оставляют только возможность перевести деньги на другой счет.

О таком случае речь идет на портале Мinfin.

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Как рассказала одна из клиенток ПриватБанка, финучреждение по собственной инициативе прекратило деловые отношения с физлицом-предпринимателем без объяснений или запросов относительно подтверждения осуществления финансовых операций.

Женщина рассказала, что обратилась в службу поддержки "Приват24", где рассказала о проблеме блокировки счета без возможности перевести деньги на другой счет.

"Банк отказался указать назначение платежа согласно моему заявлению и блокирует средства со ссылкой на статью 15 Закона, а другие банки также отказываются их принимать. Как получить оставшиеся заблокированными собственные средства?" — говорится в жалобе.

Ответ ПриватБанка на жалобу клиента

Представители ПриватБанка сообщили, что действуют в рамках требований к финансовому мониторингу. Относительно заблокированных средств, предложили перевести остаток денег на счет в другой банк.

Это возможно только после предоставления необходимых документов и заявлений о перечислении.

Как перевести средства с закрытых счетов

В случае разрыва деловых отношений финучреждение позволяет перевода остатков средств в другой банк. Для этого следует обратиться в любое отделение банка. Деньги перечислят на основе поданных:

реквизитов счета, открытого в другом банке на имя клиента;

документов, где подтверждаются возможности распоряжаться счетом;

документов, где удостоверяется личность;

документа, удостоверяющего регистрацию в Госреестре физлиц-налогоплательщиков и есть регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

заявления о перечислении остатков суммы.

Источник: Минфин



Как успешно пройти финансовый мониторинг

Ранее юристы объясняли, что для того, чтобы успешно пройти финансовый мониторинг, необходимо доказать банку следующие факты:

деятельность и доход законны;

происходит уплата налогов (или лицо освобождено от уплаты налогов).

Доказательствами легальности полученных средств могут быть, например:

справка с работы, где указаны доходы;

таможенная декларация;

документы с подтверждением получения компенсаций, выплат;

копии документов, где подтверждается получение имущества.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине финучреждения посылают запросы клиентам на проверку источников происхождения имеющихся средств на банковской карточке, некоторым в результате соответствующих проверок блокируют счет. Чтобы этого не произошло, нужно знать, почему и при каких условиях банки просят от клиентов подтверждения доходов и как пройти финмониторинг.

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