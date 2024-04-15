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ПриватБанк прекращает сотрудничество с физлицами-предпринимателями — что нужно знать

15 апреля 2024 21:25
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
ПриватБанк разрывает сотрудничество с бизнесменами — объяснение финучреждения
Отделение ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

ПриватБанк разрывает сотрудничество с физлицами-предпринимателями (ФЛП) без объяснения причин. Клиентам оставляют только возможность перевести деньги на другой счет.

О таком случае речь идет на портале Мinfin.

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Как рассказала одна из клиенток ПриватБанка, финучреждение по собственной инициативе прекратило деловые отношения с физлицом-предпринимателем без объяснений или запросов относительно подтверждения осуществления финансовых операций.

Женщина рассказала, что обратилась в службу поддержки "Приват24", где рассказала о проблеме блокировки счета без возможности перевести деньги на другой счет.

"Банк отказался указать назначение платежа согласно моему заявлению и блокирует средства со ссылкой на статью 15 Закона, а другие банки также отказываются их принимать. Как получить оставшиеся заблокированными собственные средства?" — говорится в жалобе.

Ответ ПриватБанка на жалобу клиента

Представители ПриватБанка сообщили, что действуют в рамках требований к финансовому мониторингу. Относительно заблокированных средств, предложили перевести остаток денег на счет в другой банк.

Это возможно только после предоставления необходимых документов и заявлений о перечислении.

Как перевести средства с закрытых счетов

В случае разрыва деловых отношений финучреждение позволяет перевода остатков средств в другой банк. Для этого следует обратиться в любое отделение банка. Деньги перечислят на основе поданных:

  • реквизитов счета, открытого в другом банке на имя клиента;
  • документов, где подтверждаются возможности распоряжаться счетом;
  • документов, где удостоверяется личность;
  • документа, удостоверяющего регистрацию в Госреестре физлиц-налогоплательщиков и есть регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
  • заявления о перечислении остатков суммы.

 

ПриватБанк ФЛП
Источник: Минфин


Как успешно пройти финансовый мониторинг

Ранее юристы объясняли, что для того, чтобы успешно пройти финансовый мониторинг, необходимо доказать банку следующие факты:

  • деятельность и доход законны;
  • происходит уплата налогов (или лицо освобождено от уплаты налогов).

Доказательствами легальности полученных средств могут быть, например:

  • справка с работы, где указаны доходы;
  • таможенная декларация;
  • документы с подтверждением получения компенсаций, выплат;
  • копии документов, где подтверждается получение имущества.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине финучреждения посылают запросы клиентам на проверку источников происхождения имеющихся средств на банковской карточке, некоторым в результате соответствующих проверок блокируют счет. Чтобы этого не произошло, нужно знать, почему и при каких условиях банки просят от клиентов подтверждения доходов и как пройти финмониторинг.

Ранее мы писали, что у клиентки государственного "ПриватБанка" похитили мобильный телефон и списали с кредитной карты 28,6 тыс. гривен. Однако суд не принял сторону женщины, обнаружив с ее стороны ошибку.

ФЛП
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