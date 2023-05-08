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ПриватБанк розповів про обсяг переказаних коштів через Payoneer

8 травня 2023 13:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
ПриватБанк розповів про обсяг переказаних коштів через Payoneer
Відділення ПриватБанку у Києві. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У державній фінустанові "ПриватБанк" розповіли про обсяг переказаних коштів через банк та Payoneer. З початку війни клієнти здійснили близько 1,2 млн переказів.

Про це інформує пресслужба банку.

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Деталі переказів через Payoneer

Як зазначають у пресслужбі, за більш ніж один рік громадяни України отримали через ПриватБанк та Payoneer переказів на понад 500 млн доларів США. Відомо, що кожний десятий переказ був здійснений через мобільний застосунок "Приват24".

Близько 40 тисяч клієнтів фінустанови створили акаунти Payoneer через "Приват24".

Гарантовані кешбеки та акції

Як наголосили у пресцентрі банку, для підтримки українців, які користуються ПриватБанком та Payoneer для отримання міжнародних переказів, з квітня до середини липня поточного року банку запустив спеціальну програму. Згідно з нею, користувачі акаунтів Payoneer в Приват24 отримають гарантовані кешбеки та зможуть взяти участь у щомісячному розіграшу 25 тис. грн, якщо переказали гроші з Payoneer на картку фізособи чи валютний рахунок ФОП від 25 тис.грн (в еквіваленті).

"Рік тому ПриватБанк інтегрував сервіс Payoneer в Приват24, що дозволило клієнтам швидко, зручно та без додаткових комісій переказувати кошти на рахунки та картки ПриватБанку. Інтеграція Payoneer в Приват24 дає клієнтам нові можливості та спрощує отримання платежів", — нагадали у фінустанові.

Як вивести гроші з Payoneer

Також у пресслужбі оприлюднили відео, де показано, як можна швидко здійснити реєстрацію.

Більше про ПриватБанк

Нагадаємо, до платіжної системи PrivatMoney долучився Перший український міжнародний банк (ПУМБ). Тепер грошові перекази стануть доступніші.

Також ми писали, що державна фінустанова "ПриватБанк" та мережа АЗС WOG пропонують українським водіям знижки на пальне. Акція діятиме до кінця травня поточного року.

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