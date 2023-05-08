ПриватБанк рассказал об объеме перечисленных средств через Payoneer

Отделение ПриватБанка в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В государственном финучреждении "ПриватБанк" рассказали об объеме перечисленных средств через банк и Payoneer. С начала войны клиенты совершили около 1,2 млн переводов.

Об этом информирует пресс-служба банка.

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Детали переводов через Payoneer

Как отмечают в пресс-службе, за более чем один год граждане Украины получили через ПриватБанк и Payoneer переводы более чем на 500 млн долларов США. Известно, что каждый десятый перевод был осуществлен через мобильное приложение "Приват24".

Около 40 тысяч клиентов финучреждения создали аккаунты Payoneer через "Приват24".

Гарантированные кэшбеки и акции

Как подчеркнули в пресс-центре банка, для поддержки украинцев, пользующихся ПриватБанком и Payoneer для получения международных переводов, с апреля по середину июля текущего года банк запустил специальную программу. Согласно ей, пользователи аккаунтов Payoneer в Приват24 получат гарантированные кэшбеки и смогут принять участие в ежемесячном розыгрыше 25 тыс. грн, если перевели деньги с Payoneer на карту физлица или валютный счет ФЛП от 25 тыс.грн (в эквиваленте).

"Год назад ПриватБанк интегрировал сервис Payoneer в Приват24, что позволило клиентам быстро, удобно и без дополнительных комиссий переводить средства на счета и карты ПриватБанка. Интеграция Payoneer в Приват24 дает клиентам новые возможности и упрощает получение платежей", — напомнили в финучреждении.

Как вывести деньги из Payoneer

Также в пресс-службе обнародовали видео, где показано, как можно быстро осуществить регистрацию.

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Напомним, к платежной системе PrivatMoney подключился Первый украинский международный банк (ПУМБ). Теперь денежные переводы станут доступнее.

Также мы писали, что государственное финучреждение "ПриватБанк" и сеть АЗС WOG предлагают украинским водителям скидки на топливо. Акция будет действовать до конца мая этого года.