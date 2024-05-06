ПриватБанк объяснил, как избежать задержки пенсионных выплат

Банковская карта. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинские пенсионеры, получающие выплаты на банковские карты государственного "ПриватБанка", могут столкнуться с задержками поступления средств. В финучреждении объяснили, с чем связаны задержки и как этого избежать.

Об этом говорится на портале Minfin.

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Как отмечается на портале, один из клиентов-пенсионеров оформил банковскую карту для выплат в ПриватБанке еще в марте, однако пенсию по неизвестным причинам до сих пор не начислили.

В Пенсионном фонде заявили, что пенсия не дошла, ведь фонд не получил от финучреждения необходимые документы для зачисления выплат.

Представители ПриватБанка рассказали, что задержки возможны, поэтому пенсионеры могут ускорить получение выплат самостоятельно. В таком случае после оформления пенсионной карты необходимо самостоятельно уведомить полученные реквизиты в орган Пенсионного фонда.

При этом получить справку о реквизитах нового банковского счета для начисления пенсии можно через портал или приложение "Приват24". Для этого нужно:

войти в программу "Приват24";

выбрать в меню "Сервисы";

перейти в раздел "Услуги";

выбрать "Справки";

найти там "Стандартные справки";

нажать пункт "Реквизиты";

выбрать карту и нажать "Сформировать справку".

Граждане могут подать заявление об изменении банковских реквизитов в Пенсионный фонд в ближайшем сервисном центре ПФУ.

Также это можно сделать дистанционно. Для этого необходимо зайти на веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда. Там необходимо:

найти раздел "Пенсионерам";

выбрать "Заявление на внесение изменений в электронное пенсионное дело".

Что еще стоит знать

Напомним, ПриватБанк объявил новую акцию, в рамках которой обещает выплачивать кэшбеки и перечислять донаты украинским медучреждениям за международные переводы RIA. В общей сложности банк собирается компенсировать ежемесячно 150, 1 500 или 5 тыс. гривен.

Также ПриватБанк подвел финансовые итоги за текущий год. Банк не сбавляет обороты в кредитной поддержке бизнеса во время войны и вводит новые продукты для своих клиентов.