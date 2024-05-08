ПриватБанк відстояв свої права перед колишніми власниками — рішення суду

Люди проходять поруч ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Державний "ПриватБанк" відстояв свої права перед колишніми власниками. Згідно з рішенням Господарського суду міста Києва, вчергове підтверджено неможливість повернення фінустанови.

Про це повідомив пресцентр фінустанови.

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ПриватБанк відстояв права перед ексвласниками

Відповідно до ухвали Господарського суду, 7 травня 2024 року закрили провадження у справі, яка стосувалась визнання недійсними контрактів купівлі-продажу ПриватБанку, через укладення яких у державну власність перейшли 100% акцій банку наприкінці 2016 року, та зобов’язання повернути ексакціонерам у власність акції фінустанови.

Справу відкрили за позовом колишніх власників ПриватБанку Ігоря Коломойського та кіпрської компанії Triantal Investments Ltd до Національного банку України (НБУ), Кабінету міністрів, Міністерства фінансів, ПриватБанку, Фонду гарантування вкладів фізосіб.

Суд закрив провадження у справі, ґрунтуючись на нормах закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення механізмів регулювання банківської діяльності" № 590-ІХ.

Згідно з цим законом, провадження з відповідними позовними вимогами підлягають закриттю. Сторона позивача подала позовні вимоги, наслідком задоволення яких є повернення акцій фінустанови, тоді як закон прямо забороняє це, констатував суддя.

Як зазначили у Нацбанку, зараз українськими судами закрито провадження в більш ніж 30 судових справ за позовами осіб, пов’язаних із ПриватБанком про визнання недійсними угод купівлі-продажу фінустанови.

У ПриватБанку нагадали, що 27 листопада 2023 року Господарський суд м. Києва закрив провадження в аналогічній справі за позовом іншого колишнього акціонера — Геннадія Боголюбова.

15 листопада 2023-го Шостий апеляційний адмінсуд у справі за позовом Ігоря Коломойського підтвердив неможливість скасування рішень і угод, ухвалених під час процесу націоналізації фінустанови.

"ПриватБанк вітає справедливе рішення суду. Сьогодні суд закрив провадження у справі за позовом І. Коломойського та компанії Triantal. У цій справі позивачі оскаржували договір купівлі-продажу акцій ПриватБанку, укладений в процедурі націоналізації, а також висували вимоги щодо повернення собі у власність акцій ПриватБанку. Суд застосував приписи Закону України "Про систему гарантування вкладів", які чітко вказують на те, що акції банку після продажу інвестору не можуть бути повернуті колишнім власникам та, відповідно до Закону 590-ІХ, закрив провадження у справі", — наголосив адвокат фінустанови Віктор Тарасенков.



Що ще варто знати

Нагадаємо, Верховний суд став на бік уряду та державного "ПриватБанку", задовольнивши касаційні скарги та не дозволивши компаніям, повʼязаним з родиною Суркісів відсудити 350 мільйонів доларів. Останні багато років намагаються довести, що не повʼязані з ексвласниками банку, та скасувати процедуру bail-in.

Також ми писали, що клієнт ПриватБанку втратив понад 253 тис. грн через шахраїв. Оскільки фінустанова так і не повернула втрачені кошти, він звернувся до суду.