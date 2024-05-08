ПриватБанк отстоял свои права перед бывшими собственниками — решение суда

Люди проходят мимо ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Государственный "ПриватБанк" отстоял свои права перед бывшими собственниками. Согласно решению Хозяйственного суда города Киева, в очередной раз подтверждена невозможность возвращения финучреждения.

Об этом сообщил пресс-центр финучреждения.

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ПриватБанк отстоял права перед экс-владельцами

Согласно постановлению Хозяйственного суда, 7 мая 2024 года закрыли производство по делу, которое касалось признания недействительными контрактов купли-продажи ПриватБанка, из-за заключения которых в государственную собственность перешли 100% акций банка в конце 2016 года, и обязательства вернуть экс-акционерам.

Дело открыли по иску бывших владельцев ПриватБанка Игоря Коломойского и кипрской компании Triantal Investments Ltd к Национальному банку Украины (НБУ), Кабинету министров, Министерству финансов, ПриватБанку, Фонду гарантирования вкладов физлиц.

Суд закрыл производство по делу, основываясь на нормах закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию механизмов регулирования банковской деятельности" № 590-ІХ.

Согласно этому закону, производства с соответствующими исковыми требованиями подлежат закрытию. Сторона истца предъявила исковые требования, следствием удовлетворения которых является возвращение акций финучреждения, в то время как закон прямо запрещает это, констатировал судья.

Как отметили в Нацбанке, сейчас украинскими судами закрыто производства по более чем 30 судебных дел по искам лиц, связанных с ПриватБанком о признании недействительными сделок купли-продажи финучреждения.

В ПриватБанке напомнили, что 27 ноября 2023 года Хозяйственный суд г. Киева закрыл производство по аналогичному делу по иску другого бывшего акционера — Геннадия Боголюбова.

15 ноября 2023-го Шестой апелляционный админсуд по делу по иску Игоря Коломойского подтвердил невозможность отмены решений и соглашений, принятых во время процесса национализации финучреждения.

"ПриватБанк приветствует справедливое решение суда. Сегодня суд закрыл производство по делу по иску И. Коломойского и компании Triantal. Суд применил предписания Закона Украины "О системе гарантирования вкладов", которые четко указывают на то, что акции банка после продажи инвестору не могут быть возвращены бывшим собственникам и, согласно Закону 590-ІХ, закрыл производство по делу", — подчеркнул адвокат финучреждения Виктор Тарасенко.

Что еще стоит знать

Напомним, Верховный суд принял сторону правительства и государственного "ПриватБанка", удовлетворив кассационные жалобы и не позволив компаниям, связанным с семьей Суркисов отсудить 350 миллионов долларов. Последние многие годы пытаются доказать, что не связаны с экс-владельцами банка и отменить процедуру bail-in.

Также мы писали, что клиент ПриватБанка потерял более 253 тыс. грн из-за мошенников. Поскольку финучреждение так и не вернуло утраченные средства, он обратился в суд.