ПриватБанк не отдаст братьям Суркисам 350 млн долларов — вердикт суда

Отделение ПриватБанка в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Верховный суд принял сторону правительства и государственного "ПриватБанка", удовлетворив кассационные жалобы и не позволив компаниям, связанным с семьей Суркисов отсудить 350 миллионов долларов. Последние много лет пытаются доказать, что не связаны с экс-владельцами банка и отменить процедуру bail-in.

Об этом проинформировали в пресс-центре финучреждения.

Читайте также:

Судебная волокита семьи Суркисов

Как отмечается, соответствующий иск был подан сразу шестью компаниями, приближенными к семье Суркисов. Речь идет о Camerin Investments, Sunnex Investments, Tamplemon Investments, Berlini Commercial, Lumil Investments и Sofinam Investments.

Всех их обслуживал кипрский филиал банка, где держали 250 миллионов долларов. После того, как ПриватБанк был национализирован в конце 2016 года, они пытались вернуть средства. Также хотели отсудить 100 миллионов долларов в виде процентов в украинских и кипрских судебных инстанциях.

То есть, в целом компании-нерезиденты намеревались взыскать с уже государственного ПриватБанка 350 миллионов долларов, однако Верховный суд не удовлетворил иск.

"Победа по этому делу — это не просто общий юридический успех ПриватБанка и Кабинета министров. Это подтверждение того, что верховенство права и справедливость является основой демократического общества. Таких же результатов ожидаем по другим резонансным судебным делам", — подчеркнули в ПриватБанке.

Позиция братьев Суркисов

Братья Григорий и Игорь Суркисы много лет судятся с Национальным банком Украины через ПриватБанк, где держали большие суммы средств. В Нацбанке убеждены, что те получали кредиты и размещали депозиты не на рыночных условиях, а именно благодаря "удачным" договоренностям с экс-владельцами финучреждения.

В свою очередь, Суркисы стремились доказать, что не связаны с экс-владельцами банка, и отменить процедуру bail-in. Известно, что их депозиты в 350 млн долларов обменяли во время национализации на акции банка, которые НБУ выкупил всего за одну гривну. Однако решением Верховного суда от 15 июня Суркисов окончательно признали лицами, которые таки связаны с экс-владельцами банка, и не удовлетворил иск о возврате денег.

После чего оффшорные компании, державшие соответствующие депозиты в финучреждении, подали новый иск к Привату о порядке исполнения решения суда от 2017 года, когда Киевский апелляционный админсуд обязал банк вернуть Суркисам 350 млн долларов.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине финучреждения посылают запросы клиентам на проверку источников происхождения имеющихся средств на банковской карте, некоторым в результате соответствующих проверок блокируют счет. Чтобы этого не произошло, нужно знать, почему и при каких условиях банки просят от клиентов подтверждения доходов и как пройти финмониторинг.

Ранее мы писали, что клиент государственного "ПриватБанка" потерял более 253 тыс. грн из-за мошенников. Поскольку финучреждение так и не вернуло утраченные средства, он обратился в суд.