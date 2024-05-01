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ПриватБанк выплатит клиентам кэшбек до 5 тыс. гривен — детали

1 мая 2024 09:05
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
ПриватБанк обещает кэшбек до 5 тыс. грн — как получить клиентам
Банковская карта. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

Госфинучреждение "ПриватБанк" объявило новую акцию, в рамках которой обещает выплачивать кэшбеки и перечислять донаты украинским медучреждениям за международные переводы RIA. В общей сложности банк собирается компенсировать ежемесячно 150, 1 500 или 5 тыс. гривен.

Об этом говорится в сообщении финучреждения.

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Как объясняют в пресс-службе, клиенты банка в рамках акции смогут получить кэшбек, если воспользуются для получения зарубежных переводов:

  • системой RIA;
  • карточками Mastercard от ПриватБанка.

Кроме того, дополнительно за каждый денежный перевод ПриватБанк и партнеры программы перечислят 15 грн собственных средств на благотворительную программу "Помощь больницам и медучреждениям Украины".

"Цель этой программы — поставка медицинского оборудования в опорные больницы Украины. Перечисленные средства будут направлены на медицинское оборудование, медикаменты и расходные материалы, чтобы спасать жизнь украинцев в это тяжелое время", — говорится в сообщении.

 

ПриватБанк кешбек акция
Источник: ПриватБанк

Как принять участие в акции ПриватБанка

Акция стартовала 1 мая и продлится до конца июля 2024 года. Каждый, кто получит международный денежный перевод RIA на карты Mastercard банка на сумму от 1,5 тыс. гривен (в эквиваленте) и оплатит картой покупки от 150 гривен, примет участие в акции из кэшбеков от 150 до 5 тыс. гривен за перевод.

Вознаграждение, которое ждет победителей:

  • кэшбек 150 гривен предоставит для 450 клиентов (150 победителей ежемесячно);
  • кэшбек 1,5 тыс. гривен — для 45 клиентов (15 победителей ежемесячно);
  • кэшбек 5 тыс. гривен — для 15 клиентов (5 победителей ежемесячно).

Один участник может получать кэшбэк на каждом этапе акции.

Розыгрыши кэшбеков будут проходить среди участников программы ежемесячно. Для этого требуется предварительная регистрация на специальной странице ПриватБанка по ссылке.

"Денежные переводы RIA из любой страны мира можно получить мгновенно на банковские счета и карты через Приват24, сервисный центр банка или более 19 тыс. банкоматов и терминалов самообслуживания. Послать денежный перевод в Украину можно через 495 тысяч пунктов (из любой страны мира) или мобильное приложение Ria (в 25 странах)", — добавили в ПриватБанке.

Что еще стоит знать

Напомним, ранее "ПриватБанк" подвел финансовые итоги за текущий год. Банк не сбавляет обороты в кредитной поддержке бизнеса во время войны и вводит новые продукты для своих клиентов.

Также ПриватБанк представил публичную версию своего сервиса "Конверты", предназначенного, прежде всего, для волонтеров и благотворителей, чтобы собирать средства на гуманитарные проекты, поддержку ВСУ и другие дела.

ПриватБанк
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акция
денежные переводы
банковские счета

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