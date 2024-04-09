ПриватБанк в рамках акции подарит за денежные переводы до 3 тыс. грн

Карта ПриватБанка. Фото: Новини. LIVE, Игорь Кузнецов

Госфинучреждение "ПриватБанк" в рамках весенней акции дарит своим клиентам денежные бонусы. Максимально можно получить до 3 тысяч гривен.

Об этом говорится на сайте банка.

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Условия весеннего предложения от ПриватБанка

Как отмечается, клиенты, которые будут рассчитываться за товары и услуги картами Mastercard от ПриватБанка, смогут получить денежный бонус.

"Не упускайте возможности этой весной ежемесячно пополнять кошелек кэшбеком от 250 до 2 500 грн за переводы с карты на карту Mastercard от ПриватБанка", — говорится в сообщении.

В акции смогут принять участие граждане, у которых уже есть идентификационный код и активная карта Mastercard от Привата.

Какие суммы получат украинцы

Участники акции смогут получать кэшбэк в размере 250 грн. Один раз за весь период акции можно получить 2,5 тыс. грн. Максимальный кэшбек на одного участника акции — 3 тыс. грн.

Ожидается, что кэшбек в размере 250 грн будет предоставлен для 1,5 тыс. клиентов — по 500 человек ежемесячно. Кешбек в 2,5 тыс. грн — для 75 клиентов — по 25 человек ежемесячно.

Акцию проведут в три этапа:

с 15 марта по 14 апреля, кэшбек отправят до 1 мая;

с 15 апреля по 14 мая кэшбек перечислят до 1 июня;

третий этап — с 15 мая по 15 июня, кэшбек дадут до 1 июля.

Источник: ПриватБанк

Как принять участие в акции

Для того, чтобы присоединиться к акции, нужно:

осуществить регистрацию в акции;

сделать денежный перевод с карты на карту Mastercard от ПриватБанка или получить его — от 250 грн;

оплатить любыми картами Mastercard от Привата минимум две покупки суммарно 250 грн;

расчет можно производить как в магазинах, так и через Интернет, как в Украине, так и за пределами страны.

Также учитывают следующие переводы между Украиной и другими государствами:

через Приват24 с карты на платежную карту Mastercard от ПриватБанка;

с карт Mastercard от Привата на карты Mastercard других украинских финучреждений;

с карт Mastercard других банков Украины на платежные карты Mastercard от Привата;

в Приват24 с платежных карт Mastercard от Привата на зарубежные платежные карты Mastercard;

в Приват24 с заграничных платежных карт Mastercard на карты Mastercard от Привата;

по телефону.

Банк предоставил видеоинструкцию "Как отправить перевод с карты на карту через Приват24".

Также показал, как отправить перевод с карты Привата на международную карту через "Приват24".



Можно воспользоваться видеоинструкцией "Как отправить перевод с карты другого банка на карту через Приват24".

Что еще стоит знать

Напомним, ПриватБанк расширил географию предоставления кредитов на покупку жилья под 0%. Теперь могут получить ипотеку военнослужащие в Черновцах и области.

Ранее мы писали, что ПриватБанк объявил новую стартовавшую 29 марта акцию по получению кэшбека. Часть средств вернут за покупку одежды, обуви и детских товаров.