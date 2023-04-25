ПриватБанк запровадив низку оновлень у застосунку — які тепер є функції

Мобільний застосунок Приват24. Фото: itech.co.ua

Державна фінустанова "ПриватБанк" оновила мобільний застосунок Приват24. Тепер там з'явилося багато корисних функцій.

Про це йдеться на офіційному сайті фінустанови.

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Що нового у застосунку Приват24

Як зазначається, нові сервіси полегшать життя вкладникам банку, охочим оформити кредит та туристам.

Зокрема, у новій версії Приват24 можна оперативно та зручно купити автобусні квитки і не тільки.

"Щоб отримати половину вартості проїзду кешбеком, треба до 24 липня 2023 року зареєструватися в програмі на сайті банку за посиланням та оплачувати проїзд через QR код та Приват24 з картки "Універсальна" ПриватБанку. Максимальна сума відшкодування становить не більше ніж 250 грн на одну людину на місяць", — йдеться у повідомленні фінустанови.

Окрім того, у застосунку з'явилась функція регулярних додаткових депозитів. Також покращились можливості видачі іпотечних кредитів за державною програмою "єОселя" за відсотковою ставкою під 3% річних.

Відповідне оновлення доступне у веб-версії Приват24.

Детальну інформацію, як скористатися послугою, можна знайти, перейшовши за вкладками:

меню "Сервіси";

"Кредити";

"Житло в кредит".

Також в оновленій версії Мобільного банкінгу міститься нове єдине меню "Комунікації", завдяки якому тепер легко зв'язатися з банком через опції "Допомога онлайн" чи прямим дзвінком у фінустанову.

Ще Приват24 пропонує для вкладників сервіс регулярного поповнення, який можна налаштувати, відкривши інформацію про депозит та натиснувши "Регулярне поповнення".

Що ще варто знати

Нагадаємо, державна фінустанова "ПриватБанк" та мережа АЗС WOG пропонують українським водіям знижки на пальне. Акція діятиме до кінця травня поточного року.

Також ми писали, що ПриватБанк надає підтримку українцям, які опинилися за кордоном через воєнний конфлікт, і відправляють фінансову допомогу своїм рідним, друзям та волонтерам в Україні. До липня поточного року клієнти ПриватБанку матимуть можливість здійснювати безкоштовні перекази на свої картки з карток польських та німецьких банків через сервіс Приват24.