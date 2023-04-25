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ПриватБанк ввел ряд обновлений в приложении: что изменилось

25 апреля 2023 12:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
ПриватБанк ввел ряд обновлений в приложении — какие теперь есть функции
Мобильное приложение Приват24. Фото: itech.co.ua
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Государственное финучреждение "ПриватБанк" обновило мобильное приложение Приват24. Теперь там появилось много полезных функций. —

Об этом говорится на официальном сайте банка.

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Что нового в Приват24

Как отмечается, новые сервисы облегчат жизнь вкладчикам банка, желающим оформить кредит и туристам.

В частности, в новой версии "Приват24" можно оперативно и удобно купить автобусные билеты и не только.

"Чтобы получить половину стоимости проезда кэшбеком, нужно до 24 июля 2023 зарегистрироваться в программе на сайте банка по ссылке и оплачивать проезд через QR код и Приват24 с карты "Универсальная" ПриватБанка. Максимальная сумма возмещения составляет не более 250 грн на одного человека на месяц", — говорится в сообщении финучреждения.

Кроме того, в приложении появилась функция регулярных дополнительных депозитов. Также улучшились возможности выдачи ипотечных кредитов по государственной программе "єОселя" по процентной ставке под 3% годовых.

Соответствующее обновление доступно в веб-версии Приват24.

Подробную информацию о том, как воспользоваться услугой, можно найти, перейдя по вкладкам:

  • меню "Сервисы";
  • "Кредиты";
  • "Жилье в кредит".

Также в обновленной версии Мобильного банкинга содержится новое единственное меню "Коммуникации", благодаря которому легко связаться с банком через опции "Помощь онлайн" или прямым звонком в финучреждение.

Еще Приват24 предлагает для вкладчиков сервис регулярного пополнения, который можно настроить, открыв информацию о депозите и нажав "Регулярное пополнение".

Что еще стоит знать

Напомним, государственное финучреждение "ПриватБанк" и сеть АЗС WOG предлагают украинским водителям скидки на топливо. Акция будет действовать до конца мая этого года.

Также мы писали, что ПриватБанк оказывает поддержку украинцам, которые оказались за границей из-за военного конфликта и отправляют финансовую помощь своим родным, друзьям и волонтерам в Украине. До июля текущего года клиенты ПриватБанка получат возможность осуществлять бесплатные переводы на свои карты с карт польских и немецких банков через сервис Приват24.

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