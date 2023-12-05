ПриватБанк запровадив SWIFT-перекази в чеських кронах

Відділення ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE / Олег Переверзєв

Клієнти ПриватБанку зможуть отримувати SWIFT-перекази в чеських кронах без додаткової комісії через Citibank EUROPE PLC.

Про це повідомляє пресслужба ПриватБанку з посиланням на члена правління з питань роздрібного бізнесу Дмитра Мусієнка.

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Як скористатися послугою

Новий кореспондентський рахунок дає можливість клієнтам відправляти в ПриватБанк SWIFT-перекази фізичних осіб в чеських кронах без додаткової комісії.

Сформувати реквізити можна через Приват24 (меню "Сервіси – Перекази – SWIFT – Реквізити"). Зарахування валютних переказів на гривневі рахунки здійснюється без комісії.

Серед переваг отримання SWIFT-переказів, зазначають в ПриватБанку, відсутність обмежень за сумою, можливість онлайн-відстеження переказів, спеціальна лінія підтримки для одержувачів SWIFT-переказів.

За даними банку, зазвичай гроші надходять на рахунки протягом 24 годин, а 40% платежів зараховуються одержувачу за 5 хвилин.

Як отримати реквізити для SWIFT-переказу в додатку Приват24 — https://www.youtube.com/watch?v=wPXa3wOTKqQ.

Як отримати реквізити картки для зарахування SWIFT через вебверсію Приват24 — https://www.youtube.com/watch?v=PZdhdBRMbUA.

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