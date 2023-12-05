Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow ПриватБанк запровадив SWIFT-перекази в чеських кронах — як скористатися послугою arrow

ПриватБанк запровадив SWIFT-перекази в чеських кронах — як скористатися послугою

5 грудня 2023 09:05
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
ПриватБанк запровадив SWIFT-перекази в чеських кронах
Відділення ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE / Олег Переверзєв
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Клієнти ПриватБанку зможуть отримувати SWIFT-перекази в чеських кронах без додаткової комісії через Citibank EUROPE PLC. 

Про це повідомляє пресслужба ПриватБанку з посиланням на члена правління з питань роздрібного бізнесу Дмитра Мусієнка.

Читайте також:

Нову послугу банк запровадив для зручності клієнтів, багато з яких опинилися у Чехії через війну, та допомагають рідним, близьким та ЗСУ в Україні.

Як скористатися послугою

Новий кореспондентський рахунок дає можливість клієнтам відправляти в ПриватБанк SWIFT-перекази фізичних осіб в чеських кронах без додаткової комісії.

Сформувати реквізити можна через Приват24 (меню "Сервіси – Перекази – SWIFT – Реквізити"). Зарахування валютних переказів на гривневі рахунки здійснюється без комісії.

Серед переваг отримання SWIFT-переказів, зазначають в ПриватБанку, відсутність обмежень за сумою, можливість онлайн-відстеження переказів, спеціальна лінія підтримки для одержувачів SWIFT-переказів. 

За даними банку, зазвичай гроші надходять на рахунки протягом 24 годин, а 40% платежів зараховуються одержувачу за 5 хвилин. 

Як  отримати реквізити для SWIFT-переказу в додатку Приват24 — https://www.youtube.com/watch?v=wPXa3wOTKqQ

Як отримати реквізити картки для зарахування SWIFT через вебверсію Приват24 — https://www.youtube.com/watch?v=PZdhdBRMbUA.

Нагадаємо, в Україні колишні в'язні концтаборів та люди, які пережили німецьку окупацію, отримають компенсації в рамках кампанії Claims Conference. Черговий транш виплат розпочав уповноважений на це державний ПриватБанк.

Нещодавно ПриватБанк запустив новий сервіс, що стосується страхування. Він дозволить керувати страховками через мобільний застосунок або вебверсію "Приват24".

Новини.LIVE писали також про те, що ПриватБанк запустив новий сервіс, де клієнти зможуть повідомляти про випадки шахрайства. Їм нададуть допомогу у застосунку "Приват24".
 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

17:49 В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

04:10 Закінчиться все, як почалось, — боєць "Азову" спрогнозував кінець війни

13:47 Екскомандир Азову відповів на вимогу Безуглої щодо відставки Залужного

13:23 В Україні вже діють нові правила видачі повісток — що змінилося

06:15 Мобілізація триває — з якими хворобами суглобів та хребта не можуть призвати на службу

Очільник Фонду держмайна назвав підприємства великої приватизації - 80x80

Очільник Фонду держмайна назвав підприємства великої приватизації

05:58 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 грудня: повний список

19:44 Що робити, якщо вам виписують повістку прямо в маршрутці — поради українцям

20:55 До ТЦК прибуває лише 10% оповіщених — в одній з областей посилять мобілізацію

18:51 Військове командування вимагає по 20 тисяч мобілізованих щомісяця, — нардепка

12:00 Італійський арбітр відповів, чи був пенальті на Мудрику

Актуальне по темі