Українці отримають компенсації через ПриватБанк — деталі

Гроші у руках. Фото: УНІАН

В Україні колишні в'язні концтаборів та люди, які пережили німецьку окупацію, отримають компенсації в рамках кампанії Claims Conference. Черговий транш виплат розпочав уповноважений на це державний "ПриватБанк".

Про це інформує пресцентр банку.

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Детальніше про черговий транш жертвам Голокосту

Як зазначається, ПриватБанк здійснює відповідні виплати компенсацій громадянам, які постраждали під час Голокосту, з 2014 року.

На сьогодні він — єдиний в країні банк-агент, уповноважений урядом Німеччини здійснювати виплати жертвам нацизму, згідно з кампанією Claims Conference.

У пресслужбі наголосили, що ПриватБанк робить усе, щоб видача грошей відбувалася максимально швидко. При цьому фінустанова не стягує жодних комісій із одержувачів.

Подавати заяви на отримання грошових компенсацій можуть тільки ті громадяни, які постраждали під час Голокосту.

У разі надходження грошей на виплати ПриватБанк сповіщає всіх одержувачів через телефонний дзвінок чи СМС. Допомогу автоматично зараховують на рахунки чи картки клієнтів.

"Якщо у людини немає рахунку в ПриватБанку, отримати гроші можна готівкою в будь-якому відділенні банку в містах та районах України", — зазначили у банку, додавши, що для цього потрібно буде надати лише паспорт.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Міжнародна технологічна компанія Mastercard планує подвоїти донати благодійної ініціативи ПриватБанку та громадської організації "Мрія дітей України". Також серед найактивніших учасників розіграють цінні призи.

Ще в ПриватБанку уточнили терміни повернення скасованих платежів. Клієнти скаржаться, що довго не можуть повернути кошти після скасованих транзакцій.

Також ми писали, ПриватБанк оновив деякі правила з валютного обміну зношених чи пошкоджених купюр. Тепер банк приймає такі гроші на інкасо, тобто за додаткову плату.