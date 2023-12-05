ПриватБанк ввел SWIFT-переводы в чешских кронах

Отделение ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE / Олег Переверзев

Клиенты ПриватБанка смогут получать SWIFT-переводы в чешских кронах без дополнительной комиссии через Citibank EUROPE PLC.

Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка со ссылкой на члена правления по вопросам розничного бизнеса Дмитрия Мусиенко.

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Новую услугу банк ввел для удобства клиентов, многие из которых оказались в Чехии из-за войны и помогают родным, близким и ВСУ в Украине.

Как воспользоваться услугой

Новый корреспондентский счет позволяет клиентам отправлять в ПриватБанк SWIFT-переводы физических лиц в чешских кронах без дополнительной комиссии.

Сформировать реквизиты можно через Приват24 (меню "Сервисы – Переводы – SWIFT – Реквизиты"). Зачисление валютных переводов на гривневые счета производится без комиссии.

Среди преимуществ получения SWIFT-переводов, отмечают в ПриватБанке, отсутствие ограничений по сумме, возможность онлайн-отслеживания переводов, специальная линия поддержки для получателей SWIFT-переводов.

По данным банка, обычно деньги поступают на счета в течение 24 часов, а 40% платежей засчитываются получателю за 5 минут.

Как получить реквизиты для SWIFT-перевода в приложении Приват24 — https://www.youtube.com/watch?v=wPXa3wOTKqQ .

Как получить реквизиты карты для зачисления SWIFT через вебверсию Приват24 — https://www.youtube.com/watch?v=PZdhdBRMbUA .

Напомним, в Украине бывшие узники концлагерей и пережившие немецкую оккупацию получат компенсации в рамках кампании Claims Conference. Очередной транш выплат предоставляется через уполномоченный государственный ПриватБанк.

Недавно ПриватБанк запустил новый сервис по страхованию. Он позволит управлять страховками через мобильное приложение или вебверсию "Приват24".

Новини.LIVE писали также о том, что ПриватБанк запустил новый сервис, где клиенты смогут сообщать о случаях мошенничества. Им окажут помощь в приложении "Приват24".