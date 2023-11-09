Валюту підприємці продаватимуть у Приват24 — як працює послуга для ФОП

Застосунок "Приват24". Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Державна фінустанова "ПриватБанк" запровадила нововведення для українських підприємців. Йдеться про запуск послуги для фізосіб-підприємців (ФОП) з продажу валюти для громадян у мобільному застосунку "Приват24".

Про це повідомляється на сайті банку.

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Як пояснили представники фінустанови, банк працює над розширенням функціоналу для фізосіб-підприємців у "Приват24".

Тепер обслуговування підприємців стало ще більш зручним. Для них став доступний цілодобовий продаж валюти для фізосіб.

Такою можливістю можна скористатися у меню:

треба обрати пункт "Бізнес";

знайти розділ "Продаж валюти";

вказати рахунки;

суму операції;

підписати SmartID.

Операцію буде виконано за тим валютним курсом, який встановлено на момент продажу валюти.

У банку зауважили, що зараз понад 80 тисяч ФОПів користуються сервісами у Приват24. Лише за останній рік кількість користувачів збільшилася на 70%.

"У 2021 році ПриватБанк запустив цілодобову торговельну сесію для ФОПів у "Приват24 для бізнесу", що дозволяє підприємцям в разі необхідності продавати валюту в будь-який час доби, а не тільки під час роботи стандартної торгової сесії на валютному ринку", — нагадують у пресслужбі.

Раніше ПриватБанк запровадив акцію "Безкоштовний TEST DRIVE валютного простору" із можливістю здійснювати валютно-обмінні операції без комісії упродовж трьох місяців. Взяти участь можна до 31 січня 2024 року.

Ключова перевага сервісу — доступ клієнтів малого та середнього бізнесу до послуг, які раніше були доступні виключно великим клієнтам за індивідуальним погодженням фінустанови або казначейства.

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Нагадаємо, раніше Опендатабот оприлюднив Індекс найкращих українських компаній за виторгом у банківській сфері. Очолила список державна фінустанова "ПриватБанк".

Також ми писали, що ПриватБанк оновив правила щодо SWIFT-переказів. Тепер для клієнтів банку встановлені єдині тарифи на перекази як за кордон, так і по Україні.