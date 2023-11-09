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ПриватБанк запустив нову послугу з продажу валюти

9 листопада 2023 12:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Валюту підприємці продаватимуть у Приват24 — як працює послуга для ФОП
Застосунок "Приват24". Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Державна фінустанова "ПриватБанк" запровадила нововведення для українських підприємців. Йдеться про запуск послуги для фізосіб-підприємців (ФОП) з продажу валюти для громадян у мобільному застосунку "Приват24".

Про це повідомляється на сайті банку.

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Як пояснили представники фінустанови, банк працює над розширенням функціоналу для фізосіб-підприємців у "Приват24".

Тепер обслуговування підприємців стало ще більш зручним. Для них став доступний цілодобовий продаж валюти для фізосіб.

Такою можливістю можна скористатися у меню:

  • треба обрати пункт "Бізнес";
  • знайти розділ "Продаж валюти";
  • вказати рахунки;
  • суму операції;
  • підписати SmartID.

Операцію буде виконано за тим валютним курсом, який встановлено на момент продажу валюти.

У банку зауважили, що зараз понад 80 тисяч ФОПів користуються сервісами у Приват24. Лише за останній рік кількість користувачів збільшилася на 70%.

"У 2021 році ПриватБанк запустив цілодобову торговельну сесію для ФОПів у "Приват24 для бізнесу", що дозволяє підприємцям в разі необхідності продавати валюту в будь-який час доби, а не тільки під час роботи стандартної торгової сесії на валютному ринку", — нагадують у пресслужбі.

Раніше ПриватБанк запровадив акцію "Безкоштовний TEST DRIVE валютного простору" із можливістю здійснювати валютно-обмінні операції без комісії упродовж трьох місяців. Взяти участь можна до 31 січня 2024 року.

Ключова перевага сервісу — доступ клієнтів малого та середнього бізнесу до послуг, які раніше були доступні виключно великим клієнтам за індивідуальним погодженням фінустанови або казначейства.

Більше про ПриватБанк

Нагадаємо, раніше Опендатабот оприлюднив Індекс найкращих українських компаній за виторгом у банківській сфері. Очолила список державна фінустанова "ПриватБанк".

Також ми писали, що ПриватБанк оновив правила щодо SWIFT-переказів. Тепер для клієнтів банку встановлені єдині тарифи на перекази як за кордон, так і по Україні.

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