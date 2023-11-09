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ПриватБанк запустил новую услугу по продаже валюты

9 ноября 2023 12:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Валюту предприниматели будут продавать в Приват24 — как работает услуга для ФЛП
Приложение "Приват24". Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Государственное финучреждение "ПриватБанк" ввело нововведение для украинских предпринимателей. Речь идет о запуске услуги для физлиц-предпринимателей (ФЛП) по продаже валюты для граждан в мобильном приложении "Приват24".

Об этом говорится на сайте банка

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Как пояснили представители финучреждения, банк работает над расширением функционала для физлиц-предпринимателей в Приват24.

Теперь обслуживание предпринимателей стало еще удобнее. Для них стала доступна круглосуточная продажа валюты для физлиц.

Такой возможностью можно воспользоваться в меню:

  • нужно выбрать пункт "Бизнес";
  • найти раздел "Продажа валюты";
  • указать счета;
  • сумму сделки;
  • подписать SmartID.

Операция будет выполнена по тому валютному курсу, который установлен на момент продажи валюты.

В банке отметили, что сейчас более 80 тысяч ФЛП пользуются сервисами в Приват24. Только за последний год количество пользователей увеличилось на 70%.

"В 2021 году ПриватБанк запустил круглосуточную торговую сессию для ФЛП в "Приват24 для бизнеса", что позволяет предпринимателям в случае необходимости продавать валюту в любое время суток, а не только во время работы стандартной торговой сессии на валютном рынке", — напоминают в пресс-службе.

Ранее ПриватБанк ввел акцию "Бесплатный TEST DRIVE валютного пространства" с возможностью совершать валютно-обменные операции без комиссии в течение трех месяцев. Принять участие можно до 31 января 2024 года.

Ключевое преимущество сервиса — доступ клиентов малого и среднего бизнеса к услугам, которые раньше были доступны исключительно крупным клиентам по индивидуальному согласованию финучреждения или казначейства.

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Напомним, ранее Опендатабот обнародовал Индекс лучших украинских компаний по выручке в банковской сфере. Возглавило список государственное финучреждение "ПриватБанк".

Также мы писали, что ПриватБанк обновил правила SWIFT-переводов. Теперь для клиентов банка установлены единые тарифы на переводы как за границу, так и по Украине.

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