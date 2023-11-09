Валюту предприниматели будут продавать в Приват24 — как работает услуга для ФЛП

Приложение "Приват24". Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Государственное финучреждение "ПриватБанк" ввело нововведение для украинских предпринимателей. Речь идет о запуске услуги для физлиц-предпринимателей (ФЛП) по продаже валюты для граждан в мобильном приложении "Приват24".

Об этом говорится на сайте банка

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Как пояснили представители финучреждения, банк работает над расширением функционала для физлиц-предпринимателей в Приват24.

Теперь обслуживание предпринимателей стало еще удобнее. Для них стала доступна круглосуточная продажа валюты для физлиц.

Такой возможностью можно воспользоваться в меню:

нужно выбрать пункт "Бизнес";

найти раздел "Продажа валюты";

указать счета;

сумму сделки;

подписать SmartID.

Операция будет выполнена по тому валютному курсу, который установлен на момент продажи валюты.

В банке отметили, что сейчас более 80 тысяч ФЛП пользуются сервисами в Приват24. Только за последний год количество пользователей увеличилось на 70%.

"В 2021 году ПриватБанк запустил круглосуточную торговую сессию для ФЛП в "Приват24 для бизнеса", что позволяет предпринимателям в случае необходимости продавать валюту в любое время суток, а не только во время работы стандартной торговой сессии на валютном рынке", — напоминают в пресс-службе.

Ранее ПриватБанк ввел акцию "Бесплатный TEST DRIVE валютного пространства" с возможностью совершать валютно-обменные операции без комиссии в течение трех месяцев. Принять участие можно до 31 января 2024 года.

Ключевое преимущество сервиса — доступ клиентов малого и среднего бизнеса к услугам, которые раньше были доступны исключительно крупным клиентам по индивидуальному согласованию финучреждения или казначейства.

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Напомним, ранее Опендатабот обнародовал Индекс лучших украинских компаний по выручке в банковской сфере. Возглавило список государственное финучреждение "ПриватБанк".

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