ПриватБанк здійснив масштабне оновлення — що зміниться

Це дозволить здійснювати платежі на інші банки швидше

Державна фінустанова "ПриватБанк" завершила перехід на нове покоління Системи електронних платежів (СЕП) Національного банку України (НБУ). Це дозволить здійснювати платежі на інші банки оперативніше.

Про це повідомляється на офіційному сайті ПриватБанку.

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Деталі

Зазначається, що фахівці ПриватБанку успішно завершили роботи з переходу на нове покоління Системи електронних платежів НБУ — СЕП-4.0. Вона тепер працює на базі міжнародного стандарту ISO 20022 у режимі 24 /7.

Усі міжбанківські платіжні операції відбуватимуться виключно через СЕП нового покоління. Воно побудоване з використанням сучасних програмних та технічних засобів, що дозволяє клієнтам фінустанови здійснювати е-платежі на інші банки швидше, зручніше й безпечніше.

Оновлена система оплати картою

Раніше у Національному банку заявляли, що на початку квітня в країні оновлять систему електронних платежів (СЕП), що базуватиметься на міжнародному стандарті ISO 20022 та працюватиме цілодобово (24/7).

Окрім норми про обов’язкове зараховування коштів за платіжною операцією на рахунки отримувачів протягом години, яка запрацює через рік, Нацбанк встановив, що новація у вигляді стандарту ISO 20022 дозволятиме:

уніфікувати платіжну документацію;

створити єдиний підхід для її заповнення та обробки;

розширити додатковою інформацією реквізитний склад платіжної інструкції;

створити автоматизацію платіжних операцій;

підвищити рівень обслуговування клієнтів.

Як розповідали в НБУ, цілодобовий режим роботи системи е-платежів (СЕП) передбачає виконання міжбанківських платіжних операцій без зупинки, а також миттєвий перехід від поточного до наступного календарного дня. Сума виконаної платіжної інструкції відображатиметься за рахунком учасника СЕП датою того ж календарного дня, коли була виконана.

Нагадаємо, ПриватБанк надає підтримку українцям, які опинилися за кордоном через воєнний конфлікт, і відправляють фінансову допомогу своїм рідним, друзям та волонтерам в Україні. З березня по липень поточного року клієнти ПриватБанку матимуть можливість здійснювати безкоштовні перекази на свої картки з карток польських та німецьких банків через сервіс Приват24.

Також ми писали, що клієнти державного ПриватБанку розповіли про проблеми після регламентних робіт у додатку "Приват24", який проводили днями. Стверджують, що з банківської картки зникли кредитні кошти, і тепер нараховуються відсотки.