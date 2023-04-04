ПриватБанк осуществил масштабное обновление — что изменится

Это позволит осуществлять платежи на другие банки быстрее

Государственное финучреждение "ПриватБанк" завершило переход на новое поколение Системы электронных платежей (СЭП) Национального банка Украины (НБУ). Это позволит осуществлять платежи на другие банки более оперативно.

Об этом сообщается на официальном сайте ПриватБанка.

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Подробности

Специалисты ПриватБанка успешно завершили работы по переходу на новое поколение Системы электронных платежей НБУ — СЕП-4.0. Она теперь работает на базе международного стандарта ISO 20022 в режиме 24/7.

Все межбанковские платежные операции будут производиться исключительно через СЭП нового поколения. Оно построено с использованием современных программных и технических средств, что позволяет клиентам финучреждения осуществлять е-платежи на другие банки быстрее, удобнее и безопаснее.

Обновленная система оплаты картой

Ранее в Национальном банке заявляли, что в начале апреля в стране обновят систему электронных платежей (СЭП), которая будет базироваться на международном стандарте ISO 20022 и будет работать круглосуточно (24/7).

Кроме нормы об обязательном зачислении средств по платежной операции на счета получателей в течение часа, который заработает через год, Нацбанк установил, что новшество в виде стандарта ISO 20022 разрешит:

унифицировать платежную документацию;

создать единый подход к ее заполнению и обработке;

расширить дополнительной информацией реквизитный состав платежной инструкции;

создать автоматизацию платежных операций;

повысить уровень обслуживания клиентов.

Как рассказывали в НБУ, круглосуточный режим работы системы е-платежей (СЭП) предусматривает выполнение межбанковских платежных операций без остановки, а также мгновенный переход от текущего календарного дня. Сумма выполненной платежной инструкции будет отображаться на счету участника СЭП в тот же календарный день, когда была сделана.

Напомним, ПриватБанк оказывает поддержку украинцам, оказавшимся за границей из-за военного конфликта, и отправляющих финансовую помощь своим родным, друзьям и волонтерам в Украину. С марта по июль текущего года клиенты ПриватБанка получат возможность осуществлять бесплатные переводы на свои карты с карт польских и немецких банков через сервис Приват24.

Также мы писали, что клиенты государственного ПриватБанка рассказали о проблемах после регламентных работ в приложении "Приват24", которое проводили на днях. Утверждают, что с банковской карты исчезли кредитные средства, и теперь начисляются проценты.