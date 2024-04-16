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ПриватБанк снова повысил курс доллара — какая ситуация на рынке

16 апреля 2024 22:25
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Иван
Галушко Иван
Редактор
Курс валют на 17 апреля — банки снова повысили доллар в стоимости
Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Иван
Галушко Иван
Редактор

Курс доллара в некоторых украинских банках и обменниках подорожал. В Национальном банке Украины (НБУ) официальный доллар застыл на прежнем уровне.

Об этом сообщают пресс-центр Нацбанка и мониторинговые порталы.

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НБУ установил официальные курсы иностранных валют на таком уровне:

  • доллар — 39,57 грн (0,00);
  • евро — 42,12 грн (-0,04);
  • злотый — 9,70 грн (+0,12).

Курс валют в банках

Как пишет сайт Kurs, доллар и евро снова выросли в цене. Американская валюта стоит в покупке 39,37 грн (+0,09), в продаже —39,87 грн (+0,10). Евровалюта в покупке стоит 42,01 грн (+0,04), в продаже — 42,76 грн (0,00).

Государственный "ПриватБанк" повысил курс доллара в покупке до 39,20 грн (+0,05), в продаже — до 39,80 грн (+0,05). Райффайзен Банк покупает за 39,30 грн (+0,15), продает — за 39,73 грн (+0,04). Ощадбанк доллар покупает за 39,35 грн (0,00), продает — за 39,90 грн (0,00).

Свежий курс доллара в банках Украины

 

курс валют
Источник: Курс

Курс валют в обменниках

По данным портала Minfin, в обменниках доллар подорожал: покупают за 39,68 грн (+0,08), продают — за 39,78 грн (+0,08). Евро не изменился в покупке 42,65 грн (0,00), в продаже — 42,85 грн (0,00).

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Напомним, Нацбанк оценил ситуацию на валютном рынке Украины. Регулятор утверждает, что она остается полностью контролируемой, а курсовые колебания умеренные.

Также мы писали, что в Украине упростили обмен документами между банками, клиентами и держателями государственных реестров. Национальный банк совместно с Министерством цифровой трансформации запустил соответствующий механизм.

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