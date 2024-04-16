Курс валют на 17 апреля — банки снова повысили доллар в стоимости

ПриватБанк снова повысил курс доллара — какая ситуация на рынке
Курс доллара в некоторых украинских банках и обменниках подорожал. В Национальном банке Украины (НБУ) официальный доллар застыл на прежнем уровне.
Об этом сообщают пресс-центр Нацбанка и мониторинговые порталы.
Курс доллара, евро и злотого
НБУ установил официальные курсы иностранных валют на таком уровне:
- доллар — 39,57 грн (0,00);
- евро — 42,12 грн (-0,04);
- злотый — 9,70 грн (+0,12).
Курс валют в банках
Как пишет сайт Kurs, доллар и евро снова выросли в цене. Американская валюта стоит в покупке 39,37 грн (+0,09), в продаже —39,87 грн (+0,10). Евровалюта в покупке стоит 42,01 грн (+0,04), в продаже — 42,76 грн (0,00).
Государственный "ПриватБанк" повысил курс доллара в покупке до 39,20 грн (+0,05), в продаже — до 39,80 грн (+0,05). Райффайзен Банк покупает за 39,30 грн (+0,15), продает — за 39,73 грн (+0,04). Ощадбанк доллар покупает за 39,35 грн (0,00), продает — за 39,90 грн (0,00).
Свежий курс доллара в банках Украины
Курс валют в обменниках
По данным портала Minfin, в обменниках доллар подорожал: покупают за 39,68 грн (+0,08), продают — за 39,78 грн (+0,08). Евро не изменился в покупке 42,65 грн (0,00), в продаже — 42,85 грн (0,00).
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Напомним, Нацбанк оценил ситуацию на валютном рынке Украины. Регулятор утверждает, что она остается полностью контролируемой, а курсовые колебания умеренные.
Также мы писали, что в Украине упростили обмен документами между банками, клиентами и держателями государственных реестров. Национальный банк совместно с Министерством цифровой трансформации запустил соответствующий механизм.
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